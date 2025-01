Il notaio risponde: mantenere le agevolazioni prima casa

La legge di bilancio 2025, ha modificato favorevolmente per il contribuente talune modalità operative per mantenere le agevolazioni prima casa. La previsione non è temporanea, ma è a regime e, come tale, ha comportato la modifica dell’art 4-bis della tariffa Parte Prima della Legge di Registro.

La nuova formulazione prevede espressamente che, qualora l’acquirente che chiede le agevolazioni prima casa sia già proprietario di altro immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa, può mantenere le nuove agevolazioni richieste a condizione che l’immobile pre posseduto sia alienato entro due anni dalla data del nuovo atto di acquisto.

La norma, come risulta dai lavori preparatori, è finalizzata ad incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della casa di abitazione, rendendo più elastica la fruizione dell’agevolazione.

La pregressa formulazione prevedeva infatti l’obbligo di vendere la precedente abitazione entro il termine massimo di un anno dal nuovo acquisto.

Il termine di due anni, è applicabile anche nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni in caso di acquisizione del nuovo immobile mediante atto di donazione o per effetto di una successione.

Da una prima lettura del nuovo testo, si evidenzia che potranno beneficiare dell’alienazione infra biennale postuma non solo coloro che abbiano acquistato dal primo gennaio 2025, ma probabilmente anche coloro per il quali alla data del 31 dicembre 2024 non sia ancora decorso il termine annuale per adempiere alla vendita dell’immobile pre posseduto.

Non pare invece estensibile la norma più favorevole al contribuente e quindi il termine biennale qualora il precedente termine annuale previsto sia già decorso al 1 gennaio 2025.

In ogni caso si dovrà attendere una circolare esplicativa per confermare tali prime interpretazioni estensive.

