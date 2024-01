Il notaio risponde: mutui, le agevolazioni prima casa

La legge Finanziaria 2024 al comma 48, lettera C, ha prorogato con modifiche le agevolazioni sui mutui per l’acquisto della prima casa fino al 31 dicembre 2024. Tali agevolazioni si applicano alle seguenti cateogrie: alle giovani coppie; ai nuclei famigliari mono genitoriali; ai conduttori di alloggi popolari, come ad esempio già Iacp; ai giovani di età inferiore a 36 anni.

Le condizioni da soddisfare per rientrare nelle agevolazioni previste dalla Finanziaria sono: tutti i soggetti sopraindicati devono essere in possesso di certificazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui; devono richiedere un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile ivi compresi gli oneri accessori; non devono essere proprietari di altri immobili residenziali in Italia o all’estero, salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli; il valore dell’immobile deve essere inferiore a 250 mila euro e l’ammontare del finanziamento inferiore a euro 250.000; deve trattarsi di una prima casa; l’immobile non può essere accatastato come casa di lusso e quindi non deve rientrare nelle categorie A1, A8, A9.

La nuova normativa ha previsto tre Categorie prioritarie: famiglie con tre figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a euro 40.000; famiglie con quattro figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a euro 45.000; famiglie con cinque figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a Euro 50.000.

Contenuto dell’agevolazione: tutte le suddette categorie nel caso di richiesta di un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, beneficiano della garanzia pubblica dal 50% fino all’80%. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito www.consap.it/fondo-prima-casa/modulistica/

