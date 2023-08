Il Notaio risponde: mutuo, i consigli per risparmiare

Il costo del denaro al 27 luglio 2023 è del 4,25%; fino al 21 luglio dello scorso anno era -0,50%. Dagli ultimi dati diffusi dalla Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) emerge che per un mutuo a tasso fisso da Euro 200.000 della durata di 25 anni il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere superiore al 6% e pertanto la rata mensile sarà di 1.341 euro; per un prestito da 100.000 euro, sempre di 25 anni, con tasso al 5,6%, la rata mensile sarà, invece, di 627 euro. Infatti i nuovi mutui a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa 1,8% ad oltre il 6,5% attuale (ad esempio per un finanziamento di 150.000 euro della durata di 20 anni la rata mensile sarà di Euro 1.134, 469 euro in più (+70,5%) rispetto a quella di un anno fa. Oltre 3,5 milioni di italiani hanno contratto un mutuo per comprare casa. In questo scenario soltanto per i mutui già contratti a tasso fisso, cioè quelli erogati fino alla fine del 2021 inizio 2022, non vi è nessuna differenza mentre le rate di quelli a tasso variabile hanno subito aumenti fino al 75% per effetto della maggiorazione dei tassi del 7060% . Una simile situazione si è verificata nel 2008 ma fu di breve durata a seguito della crisi finanziaria determinata dallo scandalo dei mutui sub prime. I rimedi, per quanto possibili ed efficaci, possono essere: a) la rinegoziazione del mutuo (ma occorre la disponibilità dell’istituto mutuante considerato che la nuova rata non deve superare il terzo del reddito); inoltre la rinegoziazione, salvo rare eccezioni, è una facoltà e non un obbligo per la Banca; b) per chi può - avendo liquidità - il rimborso anticipato del mutuo ormai senza penali se il finanziamento è stato destinato all’;acquisto della casa; c) la surroga che consente di trasferire il mutuo ipotecario da una una banca ad un’altra senza sostenere costi per il trasferimento e senza vincoli: infatti la vecchia banca non può opporsi al trasferimento del mutuo. Tuttavia in questo momento le surroghe non sono facili da realizzare: la nuova banca richiede infatti lo screening sia dell’immobile (con una nuova perizia) sia la valutazione di affidabilità finanziaria del richiedente. Il risultato positivo non è sempre assicurato.

