Il notaio risponde: novità fiscali per la prima casa

Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge (142023) del decreto legge Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198). Tale normativa prevede, in particolare, la sospensione dei termini relativi alla decadenza dalle agevolazioni prima casa che consentono di pagare l’imposta di registro al 2% sul valore catastale (in luogo della misura ordinaria del 9%), e l’imposta IVA nella misura del 4% sul prezzo (in luogo della misura ordinaria del 10%). Tuttavia le riduzioni di imposte prevedono, a carico del contribuente, determinati adempimenti, la cui inosservanza, entro i termini stabiliti dalla normativa, comporta la perdita dell’agevolazione, con pagamento di imposta in misura ordinaria, sanzioni e interessi. La previsione della prima sospensione dei termini risale al 23 febbraio 2020, ed era prevista fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021, al 31 marzo 2022, e attualmente dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023. In sintesi la norma, con effetto retroattivo, ha sospeso ininterrottamente i termini a partire dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. La sospensione si applica: al termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile; in caso di alienazione infra quinquennale, al termine di un anno per il riacquisto di un nuovo immobile con i benefici prima casa; al termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un nuovo immobile agevolato deve rivendere quello preesistente per il quale ha già usufruito dei benefici; al termine di un anno per il riacquisto di un’altra prima casa, dopo aver venduto la prima, al fine di usufruire del credito di imposta. La proroga non si applica: al termine triennale per l’accorpamento di unità contigue; al termine triennale per l’ultimazione di immobili in corso di costruzione; al termine quinquennale di attesa per la rivendita dell’immobile agevolato al fine di evitare comunque la decadenza dalle agevolazioni. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.