Il notaio risponde: novità nelle norme sulla prima casa

Quando si acquista un’abitazione “prima casa”, per mantenere i benefici fiscali, occorre trasferire la residenza nello stesso Comune dell’immobile entro 18 mesi. La legge ha previsto il termine più lungo di 30 mesi, anziché 18, per i casi in cui l’immobile è stato oggetto di interventi Superbonus (articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Inoltre, a seguito dell’emergenza Covid-19, la normativa ha disposto la sospensione dei termini per il trasferimento della residenza.

In merito alla ripartenza del termine l’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Quesito (Interpello) n. 230/2025 ha chiarito che, per gli immobili acquistati durante il periodo di sospensione, i 30 mesi non iniziano a decorrere dalla data di acquisto, ma dalla data di cessazione della sospensione, cioè il 31 ottobre 2023. Pertanto, per non perdere i benefici fiscali, la residenza deve essere trasferita entro il 30 aprile 2026.

Prima casa negata con altro immobile in comunione ordinaria con il coniuge. La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 settembre 2025 n. 24477, ha precisato che, qualora l’acquirente sia già comproprietario pro-quota con il coniuge in comunione “ordinaria” (e quindi in separazione dei beni) di altra abitazione idonea nello stesso Comune, non può accedere al riconoscimento dell’agevolazione “prima casa”.

Tale interpretazione restrittiva è determinata dall’applicazione letterale dell’articolo 1, nota II-bis, comma 1, lettera b), parte I, della Tabella allegata al Tur che prevede, tra le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento, che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione-Sezione Tributaria è quindi che la proprietà in comunione ordinaria tra coniugi di un immobile sito nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare con il beneficio prima casa è sufficiente a precludere l’accesso all’agevolazione.

