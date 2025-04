Il notaio risponde: novità per l’imposta di successione

La recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2025 ha illustrato le nuove modalità operative introdotte dal D.Lgs 139/2024 che ha modificato taluni articoli del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.Lgs 346/1990). Una delle principali novità è quella relativa alla autoliquidazione dell’imposta di successione direttamente da parte dei contribuenti. Questa previsione sostituisce il principio in virtù del quale la liquidazione dell’imposta di successione veniva eseguita dagli Uffici Finanziari. Il versamento dell’imposta da successione è infatti, fino all’entrata in vigore dell’attuale normativa, avvenuto in due fasi: l’autoliquidazione delle sole imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3% sul valore catastale degli immobili oggetto di successione (ridotta a 400 euro nel caso di richiesta di agevolazioni prima casa da parte di uno degli eredi) da versare al momento della presentazione della dichiarazione e la liquidazione dell’imposta di successione, se dovuta, da versare successivamente a seguito di avviso di liquidazione da parte della Agenzia delle Entrate.

Non era insolita la situazione di grave difficoltà in cui poteva trovarsi il contribuente che doveva vendere un immobile pervenuto da successione. Infatti, per effetto della disciplina dei privilegi speciali immobiliari per imposte indirette sui beni oggetto di imposta, il mancato versamento dell’imposta prima dell’atto di compravendita, poteva determinava delle problematiche nella vendita, proprio per il rischio di gravami successivi a carico dell’acquirente. A sua tutela, un rimedio poteva consistere nel deposito preventivo dell’imposta da versare presso il notaio rogante.

Oggi per le successioni apertesi a partire dal 1 gennaio 2025 non sarà più l’Ufficio competente a liquidare l’imposta agli eredi e legatari, ma vi dovrà provvedere direttamente il contribuente entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia. Il versamento dovrà avvenire mediante modello F24 utilizzando il Codice Tributo ’1539’ denominato ’Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione’. Poi, nel termine massimo di due anni, l’Ufficio potrà a sua volta riliquidare una nuova imposta (che si qualifica sempre come imposta principale) al fine di rettificare l’imposta autoliquidata dal contribuente.