Il notaio risponde: novità per le imposte di successione

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29E del 19 ottobre 2023 ha divulgato un importante parere interpretativo a favore del contribuente in tema di calcolo di imposta di successione disciplinata dal d.lgs. 3461990. L’articolo 8 di tale normativa prevede infatti il cosiddetto "coacervo successorio", vale a dire la riunione fittizia del valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e dei legatari con il valore dell’asse ereditario netto (in breve, la somma del relictum e donatum). L’importanza di tale interpretazione riguarda in particolare le successioni tra parenti in linea retta, coniugi e fratelli e sorelle. La normativa introdotta, a decorrere dal 29 novembre 2006, prevede solo per tali soggetti, oltre che per i disabili con handicap riconosciuto grave, soglie di esenzione dall’imposta di successione. La regola del coacervo determina infatti l’erosione parziale o totale della fascia esente, detta anche franchigia.

La recente interpretazione favorevole da parte dell’Agenzia delle Entrate si pone nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in varie sentenze, ha ritenuto il coacervo successorio un istituto implicitamente abrogato dalla legge 342 del 2000. Infatti l’articolo 69 di tale normativa ha eliminato il sistema delle aliquote progressive per scaglioni di attivo ereditario applicando delle aliquote fisse in relazione al grado di parentela: 4% per coniugi e parenti in linea retta; 6% per fratelli e sorelle; 8% per gli altri parenti eo estranei. A tali percentuali, solo per i beni immobili, si aggiunge l’imposta catastale dell’1% e l’imposta ipotecaria del 2% sul valore degli immobili oggetto di successione.

Dalla medesima Circolare emerge che la regola del coacervo, ai soli fini dell’imposta di donazione, resta invece applicabile per l’erosione della franchigia a seguito del cumulo del valore delle donazioni effettuate in vita tra il medesimo donante e il medesimo donatario. Restano esluse dal calcolo solo le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

