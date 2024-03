Il notaio risponde: prima casa, agevolazioni per i trasfertisti

Il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 in vigore dal 14 giugno 2023, convertito dalla L. 10 agosto 2023 n. 103, ha modificato talune modalità applicative a favore del contribuente relativamente alle

agevolazioni per gli acquisti di prima casa. Le nuove previsioni tendono a favorire le persone che non vivono in Italia e che al momento dell’acquisto risultano già trasferite all’estero. Tale modifica per l’acquisizione e il mantenimento dei benefici prima casa è stata resa necessaria a seguito di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana per avere applicato un trattamento preferenziale ai cittadini italiani in materia di imposta di registro per l’acquisto immobiliare.

Tuttavia, rispetto alla precedente normativa, la norma contiene dei requisiti più stringenti:

- l’acquisto non può più avvenire, come precedentemente previsto, in tutto il territorio nazionale ma solo nel luogo in cui l’acquirente è nato, ha risieduto per almeno cinque anni o vi ha svolto l’attività lavorativa per almeno cinque anni:

- l’acquirente deve risultare trasferito all’estero per motivi di lavoro; tale requisito deve sussistere al momento dell’acquisto e non può essere acquisito successivamente. La circolare Agenzia delle Entrate n, 3/E del 16 febbraio 2024 ha fornito taluni chiarimenti precisando che:

- il periodo di cinque anni di residenza, o di attività lavorativa in Italia si può essere formato anche in modo discontinuo e non consecutivo:

- l’attività può essere di ogni tipo (autonoma o subordinata) ed essere stata svolta anche senza remunerazione:

- l’agevolazione si applica, in presenza di tutti i suindicati requisiti, anche in caso di successioni aperte e donazioni poste in essere dopo l’entrata in vigore della norma. Tuttavia nel testo della Circolare non risulta illustrato se l’agevolazione può estendersi ai soggetti trasferiti all’estero per seguire i genitori o il coniuge oppure ai giovani trasferiti inizialmente per motivi di studio o per motivi sentimentali. In tutti gli altri casi nella normativa in vigore sulla prima casa non sono stati mai previste discriminazioni nei confronti di contribuenti non aventi la cittadinanza italiana. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.