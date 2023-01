Il notaio risponde: Prima casa, ecco le nuove agevolazioni

Una recente risposta a quesito della Agenzia delle Entrate – precisamente la n. 155 del 24 gennaio 2023 – contiene un’interessante interpretazione in merito alle applicazioni delle agevolazioni prima casa. Il quesito posto all’esame dell’Agenzia riguarda in concreto l’applicazione della imposta in sede di denuncia di successione. Il parere espresso in merito dall’Agenzia precisa preliminarmente, come peraltro ribadito dalla giurisprudenza, che le norme agevolative di carattere fiscale non ammettono interpretazione analogica o estensiva, quindi non possono essere estese oltre l’ambito di applicazione rigorosamente configurato dal legislatore fiscale.

La Legge 3422000 ha introdotto la possibilità dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e quindi per un totale di euro 400 relativamente ai trasferimenti di proprietà derivanti da successioni e donazioni qualora, in capo al beneficiario o anche a uno solo di essi, in caso di più beneficiari, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà risultare da dichiarazione resa dal beneficiario allegata alla dichiarazione di successione e, in caso di donazione, da dichiarazione resa nel relativo atto. Tale agevolazione non può che riferirsi a un singolo immobile a uso abitativo e relative pertinenze e non a tutte le unità immobiliari presenti nella denuncia di successione a meno che per tali altre unità altri coeredi chiedano le agevolazioni e rendano la medesima dichiarazione.

La novità del documento dell’Agenzia delle Entrate è la previsione dell’agevolazione anche se una unica casa di abitazione risulti in catasto formata da diverse particelle intestate anche a diversi soggetti (una ad esempio intestata al de cuius e una intestata a un altro soggetto), ma singolarmente prive di autonomia funzionale.

Deve verificarsi tuttavia che l’unità immobiliare risultante dalla predetta aggregazione costituisca in realtà una unica unità immobiliare ai fini fiscali. Tale principio vale anche per le pertinenze composte da più particelle senza autonomia funzionale e reddituale e perciò di fatto riunite ai fini fiscali. Le pertinenze devono essere classificate esclusivamente nella categoria C2 (cantina e magazzini) e C6 o C7 (autorimesse o posti auto) a servizio della casa di abitazione oggetto di agevolazione.

Tale nuova interpretazione, secondo i primi commenti, può essere applicabile anche per le compravendite.