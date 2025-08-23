Il notaio risponde: primi passi per una compravendita

Proposta di acquisto: il primo passo di una compravendita è la proposta di acquisto che viene formulata per iscritto da chi desidera acquistare un determinato immobile all’attuale proprietario dello stesso. La proposta contiene normalmente i dati sommari dell’unità immobiliare. Per evitare sorprese, è comunque opportuno precisare già nella proposta: che l’immobile alla data dell’acquisto deve essere libero da ipoteche e gravami pregiudizievoli; deve essere in regola con le norme urbanistiche-edilizie e deve essere dotato di agibilità; non provenga da atti di donazione o liberalità che possano determinare criticità per l’eventuale mutuo o per la successiva circolazione del bene. Sarebbe opportuno, già prima di formulare la proposta di acquisto, far controllare al notaio di fiducia se la persona a cui viene indirizzata la proposta è effettivamente il proprietario e l’eventuale inesistenza di gravami pregiudizievoli.

Documentazione che dovrà fornire la parte venditrice: titolo di acquisto dell’immobile o, comunque, documentazione relativa alla provenienza; ad es. compravendita o, in caso di provenienza successoria, denuncia di successione, atto di pubblicazione del testamento, prova del pagamento delle imposte di successione. Relazione tecnica per la verifica della conformità catastale e edilizia resa da tecnico abilitato; attestato di prestazione energetica; tale attestato deve essere necessariamente prodotto e allegato all’atto notarile, ed è opportuno controllare la classe energetica anche in relazione alle Direttive europee vigenti. Estratto dell’atto di matrimonio oppure certificato di stato libero.

Parte acquirente: comunicazione dati dell’Istituto Bancario a cui viene richiesto il finanziamento per consentire al notaio di predisporre ed inviare in tempo utile la relazione notarile ventennale; estratto dell’atto di matrimonio oppure certificato di stato libero; rogito di acquisto dell’immobile preposseduto (acquistato con le agevolazioni prima casa) o venduto da meno di un biennio per il calcolo dell’eventuale credito di imposta e per la verifica della sussistenza dei requisiti per le agevolazioni prima casa.

Per entrambi: Dati dell’Agenzia Immobiliare (nel caso in cui ci si è avvalsi dell’opera di un mediatore).