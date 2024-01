Il notaio risponde: Superbonus e plusvalenza Irpef

La legge Finanziaria 2024 ai commi 64-66 prevede una nuova ipotesi di plusvalenza cioè di una imposta sui redditi a carico di un soggetto privato. La nuova tipologia è prevista in caso di cessione immobiliare a titolo oneroso, al ricorrere di determinate circostanze. In dettaglio i presupposti che determinano l’imponibile Irpef sono:

- contrattuale: trasferimento immobiliare a titolo oneroso quale ad esempio compravendita o permuta; l’imposta non si applica in caso di trasferimento a titolo gratuito e quindi ad esempio in caso di donazione;

- oggettivo: l’immobile trasferito deve essere stato oggetto di lavori che hanno fruito delle agevolazioni di cui all’art. 119 D.L.34/2020cioè delle detrazioni di imposta Superbonus a seguito di interventi di efficientamento energetico, riduzione rischio sismico ed eliminazioni barriere architettoniche;

- temporale: l’immobile deve essere venduto nel termine di dieci anni successivi alla conclusione delle opere che hanno fruito del Superbonus. E’ possibile usufruire della imposta sostitutiva nella misura del 26% da applicarsi in caso di esplicita richiesta al notaio contenuta nell’atto di compravendita. Il notaio, contestualmente alla registrazione dell’atto, procede alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed al versamento dell’imposta. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il prezzo o il valore di acquisto (rivalutato su indice Istat quando la provenienza è anteriore al quinquennio) e il prezzo di vendita e/o valore del trasferimento infradecennale. Per ridurre la plusvalenza si possono aggiungere al valore di partenza le spese sostenute, solo se non si è usufruito di sconto in fattura o cessione del credito, con esclusione delle stesse o riduzione al 50% dopo i primi 5 anni, in caso contrario. Esclusioni: non determinano il sorgere della plusvalenza i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso di immobili provenienti da successione o di immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o di suoi famigliari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione. La disciplina presenta diverse difficoltà interpretative anche in considerazione della complessità della casistica che può derivarne. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.