Il notaio risponde: Terzo settore, lunga gestazione

La normativa relativa al Terzo Settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e, a oggi, non risulta ancora terminato il periodo transitorio. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pubblico e telematico, è attivo dal novembre 2021: da allora non sono state più possibili le procedure di iscrizione nei registri precedenti, quali anagrafe unica delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali), registri delle Odv (Organizzazioni di volontariato) e Aps (Associazioni di promozione sociale). Tali registri hanno operato esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre. Oltre a dette categorie, tra gli enti che possono iscriversi nel Registro è prevista la categoria residuale degli enti del Terzo Settore. Tale tipologia è molto ampia e comprende associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri entri di carattere privato - diversi dalle società - costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Una macro-distinzione tra gli enti che possono iscriversi al Terzo Settore si pone tra quelli che non hanno personalità giuridica, ad esempio le associazioni non riconosciute, e gli enti che hanno conseguito o intendono conseguire la personalità giuridica come le associazioni riconosciute e certamente le fondazioni. Per i primi sarà il legale rappresentante o suo mandatario a inoltrare domanda di iscrizione all’Ufficio unico nazionale del Runts della Regione o Provincia autonoma in cui l’ente ha sede. Per gli enti con personalità giuridica la competenza a richiedere l’iscrizione spetta al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo ovvero che ha modificato con verbale da lui redatto lo statuto preesistente per adeguarlo alla normativa. Il notaio dovrà altresì attestare la consistenza del patrimonio minimo e ciò anche per gli enti preesistenti. Il Decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità, solo per le Odv, Aps e Onlus, di modificare gli statuti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tale proroga è giustificata dal prossimo termine del 31 marzo 2023 per effettuare, previo adeguamento statutario, l’iscrizione delle Onlus al Registro dell’Ets. L’argomento è stato oggetto proprio ieri, del convegno ‘Il Notariato per il sociale’, promosso a Bologna dal Consiglio Notarile.