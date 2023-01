Il notaio risponde: una guida per tutelare meglio le donne

’Consocere per proteggersi. Per una nuova alfabetizzazione economico giuridica femminile’. È il titolo di una guida redatta dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio nazionale del Notariato, ideata a seguito di un accordo di collaborazione con Banca d’Italia, nella convinzione che la consapevolezza e la conoscenza rappresentino uno dei principali strumenti di difesa contro prevaricazioni e violenze, che non sono solo fisiche, ma anche economiche, verso le persone più deboli, tra le quali, spesso, vi sono le donne. Negli studi i notai incontrano tante famiglie e tante persone, rilevando talora situazioni di disagio nell’affrontare scelte economiche e giuridiche che possono condizionare il loro futuro.

Tra queste, in particolare la scelta tra comunione e separazione dei beni, l’intestazione dell’acquisto di una casa, l’accesso al credito, la responsabilità genitoriale, i rapporti tra conviventi, il conferimento di procure generali o speciali, la partecipazione all’impresa, la concessione di garanzie reali ovvero di fidejussioni. Suggerimenti e consigli da parte di esperti nel campo specifico di cui la Guida rappresenta una breve sintesi divulgativa, possono essere un primo supporto per orientarsi. A tal proposito, il 24 gennaio alle 15, alla Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, si terrà sul tema un incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Insieme ai rappresentanti del Notariato interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione, il sindaco di Bologna, rappresentanti di Banca d’Italia, della Magistratura, dell’Inps, dell’Ausl, importanti referenti politici sul tema delle pari opportunità, nonché le rappresentati delle associazioni che, in Emilia-Romagna, operano a tutela delle donne, e che illustreranno la loro attività, evidenziando le principali problematiche che riscontrano a livello locale con le loro assistite. Ognuna delle realtà istituzionali presenti fornirà inoltre dati per inquadrare l’entità del fenomeno, oltre agli strumenti messi in campo per farvi fronte e aiutare le donne in difficoltà. L’evento prevede anche profili di interesse internazionale, con particolare riferimento alla situazione delle donne in Iran. Alessandro Galimberti de ’Il sole 24 ore’ dialogherà su tali temi con la prof. Farian Sabahi e il prof Giovanni Giorgini, le scrittrici e giornaliste Carmen Lasorella e Federica Bosco. Le conclusioni alla prof. Daniela Piana. Si tratterà di una giornata importante per illustrare a cittadini e operatori quali sono le problematiche legate al tema della violenza economica sulle donne, che spesso è parallela o prodromica a quella fisica, nonché per comprendere gli strumenti esistenti per richiedere sostegno e far valere i propri diritti.