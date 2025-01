Il ’nu jazz’ ha la sua etichetta: Sghetto Records

Esiste una vivacissima scena internazionale, che ha nell’Inghilterra il suo riferimento culturale e che rilegge, attraverso un’ottica urbana e contemporanea, la tradizione sonora afro americana. E’ il ‘nu jazz’, un linguaggio che attraversa il soul, il funky, l’elettronica e l’hip hop, una forma espressiva di miscela, che prende spunto dall’amore per il patrimonio vastissimo della black music e lo reinterpreta in una dimensione nazionale.

Una realtà che, da qualche mese, ha trovato casa a Bologna, grazie alla nuova etichetta discografica Sghetto Records che nasce dalla passione e dall’attenzione nei confronti delle nuove musiche che caratterizza l’omonimo locale in via Zago, 16/b, strada che è diventata il cuore dei concerti più sperimentali in città, con la presenza di tantissimi locali.

In pochissimo tempo, la casa discografica indipendente ha scoperto e valorizzato una serie interessante di talenti emergenti, dei quali ha curato i lavori di debutto, spesso accompagnati da date anche in festival prestigiosi. È il caso dei Kolosso, i primi a incidere per Sghetto Records, con il loro singolo d’esordio, Shinigami, che mescola con disinvoltura le tensioni metropolitane della trap con i ritmi irresistibili del funk strumentale degli Anni ’70, principale fonte di ispirazione per il miglior hip hop globale. "Il nome del disco – dicono gli stessi artisti – deriva dalle divinità della morte dei racconti giapponesi, dentro le quali si cela una bellezza malinconica, che affascina e spaventa, una simbiosi di luce e oscurità che cattura l’immaginazione di chiunque incroci il loro cammino". È da poco uscito il loro secondo singolo, ’Hydra’, che guarda invece a una dimensione cosmica del jazz, omaggio al compositore Sun Ra.

La formazione, guidata dal chitarrista Davide Angelica, divide il catalogo dell’etichetta con altri giovani artisti che hanno già trovato una loro identità nel panorama della musica italiana. Come il batterista Joe Allotta, che ha pubblicato ‘Me vs Me vol.1’, un lavoro registrato tra l’Italia e l’Inghilterra, che esalta la componente percussiva del jazz, dando spazio a quelli che vengono definiti ‘break’ e che da anni hanno ruolo centrale nelle produzioni discografiche d’avanguardia, i frammenti ritmici che diventano il ‘cuore’ della canzone, la fanno diventare tribale. È appena uscito il seguito, ‘Me vs Me vol.2"

Terzo gruppo della giovane etichetta ad essere arrivato sul mercato, sono i Chromogen, che sono stati invitati alla scorsa edizione del Bologna Jazz Festival per presentare i brani contenuti nel recente, omonimo disco. Un album che fonde rock, funk e blues, suonato da un gruppo di virtuosi dello strumento e che è stato anticipato dalla loro personale versione di ‘In Bloom’, uno dei brani di maggior successo dei Nirvana, diventata un tappeto jazz sul quale improvvisare.