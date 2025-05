Il nucleare e l’Appennino. Un incontro sui progetti

Il 29 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, il Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli ospiterà l’incontro ’Energia e innovazione: dall’Appennino costruiamo il futuro – Con Enea e newcleo, ricerca e sviluppo per nuove opportunità’, evento promosso da Bologna Innovation Square – Appennino e Comune di Castiglione dei Pepoli per presentare lo stato di avanzamento degli investimenti e dei progetti di ricerca di ENEA e newcleo sul territorio dell’Appennino. L’incontro rappresenta un’importante occasione per conoscere le prospettive future in ambito energetico, le opportunità occupazionali e i programmi di investimento che stanno trasformando il nostro territorio in un polo di innovazione e ricerca. Interverranno rappresentanti istituzionali, responsabili di divisione e ricercatori di ENEA e Newcleo per condividere esperienze e progetti in corso. L’evento è aperto a cittadini, operatori economici, istituzioni locali e studenti. Si parte alle 10 con Maurizio Fabbri, presidente Assemblea Legislativa della Regione, Tommaso Tarabusi, sindaco di Castiglione dei Pepoli e Marco Masinara, sindaco di Camugnano. A seguire dalle 10.30 alle 11.45 vari interventi: Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto a supporto del sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese per parlare del PUI del Brasimone: il Centro di ricerca ENEA Brasimone e le nuove politiche per una maggiore attrattività dell’Appennino; segue Mariano Tarantino, responsabile divisione sistemi nucleari per l’energia, ENEA che parlerà di ‘Energia nucleare oggi e domani: il ruolo dell’Italia, l’impegno di ENEA, i progetti del CREB e le prospettive occupazionali future’; Cristiana Vieno, deputy managing director, parlerà di Newcleo: da start-up a game-changer nel settore nucleare; segue Cosimo Garofalo, site manager con ‘Le attività di ricerca e sperimentazione al Brasimone’; chiude Alessandro Bellomo, ricercatore ENEA con Marzia di Lorito, grant manager Italy.

Zoe Pederzini