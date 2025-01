Il nuovo ad di Marchesini: "Contribuirò alla crescita. E via ad altre acquisizioni"

"Darò il mio contributo alla crescita di Marchesini anche con nuove acquisizioni". Valerio Soli, ingegnere, è il nuovo amministratore delegato del colosso del packaging di Pianoro con un fatturato nel 2023 di 591 milioni di euro e una crescita del 15% rispetto al 2022. Presidente della fiera di settore Ipack Ima e con una lunga esperienza nel Gruppo Coesia, Soli ha iniziato il nuovo capitolo della sua carriera incontrando in azienda una sessantina di nuovi assunti.

Che cosa si aspetta da questo nuovo incarico in Marchesini Group? "Come ha già detto il presidente Maurizio Marchesini che ringrazio per l’opportunità, l’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita: nei settori del farmaceutico e dei cosmetici, nei mercati geografici e nelle acquisizioni".

Quando parla di nuove acquisizioni che cosa intende? "Valutare sia le opportunità che si presentano nel mercato, sia aziende complementari al Gruppo che sono già in corso di osservazione".

Che cosa l’ha spinta da Coesia a questo nuovo corso come ad in Marchesini Group? "Ho una grandissima stima del presidente Maurizio Marchesini. Il Gruppo è un’eccellenza territoriale e internazionale. Ma c’è un altro aspetto importante di questa azienda ed è quello valoriale. Valori condivisi dalla grande famiglia Marchesini, Maurizio, suo fratello Marco e la figlia Valentina, e che coincidono pienamente coi miei valori personali".

Il suo ’debutto’ in Marchesini è stato coi neo assunti... "Questo incontro è stato molto positivo per entrare in contatto con l’azienda. Marchesini assume oltre cento persone all’anno, la maggior parte giovani. So che è sempre più difficile reperire figure tecniche anche nel nostro territorio, ma per fortuna questo problema non è sentito in questo gruppo. Qui si percepisce un grande senso di appartenenza, c’è un turn over molto basso: chi entra in Marchesini, insomma, ci resta a lungo".

Sul fronte assunzioni punta a rimanere sulle cento all’anno? "Adoro lavorare coi giovani, sono fonte di cambiamento e innovazione. L’azienda punta ad avere una grande crescita nel 2025, con un portafoglio ordini molto importante. Proseguiremo, quindi, nel percorso di assunzioni"

Marchesini nel 2024 ha compiuto 50 anni. Il nostro territorio aiuta le sue imprese? "È un territorio generoso: abbiamo ottime università e istituti tecnici che ci permettono di metterci in contatto con profili interessanti. Ma abbiamo anche una filiera a sostegno, cioè tutta la catena delle sub forniture, molto collegata con le nostre aziende. Infine, non dimentichiamo che il valore delle nostre imprese sono prodotti innovativi e ’tagliati’ su misura dei clienti".

Come vengono vissute le nuove norme Ue sugli imballaggi? "Siamo amici e alleati della sostenibilità. E per Marchesini questo è un impegno importante".

Pensando al 2025 e alla congiuntura economica, quali sono le principali sfide che vi attendono? "Credo che le difficoltà arrivino dalla situazione geopolitica, dai conflitti, considerando la nostra grande vocazione all’export".

Ha qualche timore sul tema dei dazi Usa? "Non utilizzerei la parola ’timore’. Forniamo un prodotto di eccellenza, anche a servizio dell’industria americana, e spero che gli Usa ne tengano conto".

Marchesini opera nel territorio di Bologna. Crede che le sue infrastrutture siano all’altezza? "Bologna sta cercando di migliorare, penso anche all’aeroporto e alle infrastrutture dei trasporti. Ma il tema, visto che la nostra quota export è dell’ 80-85%, non è solo bolognese, riguarda l’Italia in generale".