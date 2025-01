Il nuovo anno porta Barba e Brie nel Ridotto. Ecco i ’Pescatori di perle’ che amano il teatro

Quarantadue anni di vita e una stagione che, guardandosi attorno e intercettando le esperienze teatrali contemporanee, si può però permettere di proporre alcuni nomi storici perché ci lavora da sempre. Certamente non ha budget importanti il Teatro Ridotto, come sottolinea sovente la direttrice artistica Lina Della Rocca, che dal 2020 guida la realtà a Lavino di Mezzo dopo la scomparsa del suo leader Renzo Filippetti, ma ad esempio il 13 maggio arriveranno in esclusiva Eugenio Barba e Julia Varley per presentare il documentario L’arte dell’impossibile di Elsa Kvamme, racconto di una parte di storia della seminale compagnia Odin Teatret. "Non possiamo permetterci di averlo in scena Eugenio Barba– commenta Della Rocca – ma sarà con noi nel nostro teatro che alla fine abbiamo deciso di trasformare in cinema, una sala sarebbe stata troppo onerosa". In un certo senso la vitalità del Teatro Ridotto, forse sta tutta qua, nel trovare nuove strade e idee e collaborazioni perché non si naviga nell’oro, anche se, fortunatamente, il sostegno del comune si conferma di 20mila euro e così sarà fino alla fine del mandato del sindaco, inoltre lo spazio non prevede un canone di affitto. Ed è un pezzo di storia della cultura italiana che esprime nel titolo scelto per il calendario 2025, Pescatori di perle, quella necessità mai persa di trovare il nuovo di giovani artisti e artiste che possano "esprimere l’impegno e la gioia del mestiere dell’attore".

Lo spettacolo inaugurale del 24 gennaio è proprio quell’eredità culturale che si esprime con la presenza di César Brie con Il mare in tasca: il drammaturgo argentino firma lo spettacolo ed è in scena per parlare di amore, tema centrale della rassegna, in questo racconto autobiografico.

Tra i grandi maestri, ricorda poi la direttrice artistica, c’è stato il Living Theatre di Julian Beck (di cui ricorre il centenario) e Judith Malina, che dagli anni Settanta erano spesso a Bologna, e il mese di marzo sarà quasi interamente dedicato al progetto Living Theatre Europe, il gruppo che ha raccolto l’eredità e che ora è guidato da Gary Brackett: si terranno una mostra, una masterclass su Frankenstein e Paradise Now e giorni di residenza per una rielaborazione di Mysteries and Smaller Pieces. Tra i 14 spettacoli di stagione anche Erika Montoya con MimoDanzaRitual, lo spettacolo Il pubblico bene a cura di Simone Azzu, la compagnia Cinque Teatro, Marta Cellamare in Come un pesce sulla terra.

Benedetta Cucci