Il nuovo bilancio di sostenibilità Cosa chiede l’Europa alle imprese

Sarà Boom, il nuovo knowledge e innovation Hub di Crif, a ospitare ad Osteria Grande l’incontro organizzato congiuntamente dalle amministrazioni comunali di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia dal titolo "La quinta rivoluzione industriale. Il bilancio di sostenibilità". L’incontro, che sarà rivolto alle piccole e medie imprese del territorio, è dedicato alla nuova direttiva europea "Csrd – Corporate Sustainability Reporting Directive" in vigore dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese. L’appuntamento, è spiegato in un comunicato stampa diffuso ieri dalle amministrazioni comunali, "ha lo scopo principale di analizzare l’impatto che avrà la nuova normativa europea nelle imprese del territorio".

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 17.30 quando, dopo i i saluti degli assessori Matteo Di Oto per Ozzano Emilia e Barbara Mezzetti per Castel San Pietro Terme, e della dottoressa Enrica Piacquaddio, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, prenderanno la parola i vari relatori. Alle 17.50 si parlerà di "Valore condiviso e sostenibilità" con Ferdinando Lettieri, Private Banker Efpa Esg Advisor, con intervento del professor Emilio Franzoni, fondatore di FANEP , poi alle 18.20 di "PMI alla luce della nuova normativa europea" parleranno la dottoressa Gaia Campione Taddei, consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna con delega ai temi di Sostenibilità. Alle 18.40, poi, interverranno i referenti delle associazioni di categoria: Marco Gasparri di Confindustria Emilia, Stefania Gamberini di Cna Regionale, Alessandro Ginnasi di Confartigianato regionale. Chiosa finale poi con i contributi di Marco Lombardo, senatore, e Vincenzo Colla, assessore regionale dell’Emilia Romagna. Per partecipare si consiglia la prenotazione facendo riferimento agli indirizzi [email protected] (051 695 4209) o [email protected] (366 1010613).

c. b.