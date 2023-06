Il nuovo Booster è la sfida ’eco’ della Minarelli

di Giorgia De Cupertinis

Passato e futuro si incrociano sulla stessa strada. E accendono i motori di una nuova sfida. Basterà fare un salto negli anni Novanta, infatti, per far riaffiorare alla mente l’iconico Booster Yamaha, che con le sue grosse ruote ha accompagnato l’adolescenza di gran parte degli appassionati. Ora, in un contesto dove la sfida della sostenibilità rappresenta uno dei tasselli fondamentali per il futuro dei motori, l’emblematico modello torna a far sognare i nostalgici, ma questa volta in chiave rinnovata ed elettrica. Entrambi i nuovi booster sono prodotti da Fantic, nello stabilimento Minarelli, a Calderara: la prima versione è l’e-bike, che si spinge fino a 25 kmh "quindi parliamo di una bici a pedalata assistita a tutti gli effetti – spiega il direttore generale, Vittorino Filippas – mentre il secondo modello è il 45 kmh, che rientra tra i ciclomotori per la normativa italiana".

Ma non è finita, il colosso giapponese ha affidato a Motori Minarelli una prima commessa da 10mila pezzi. "Io stesso ho vissuto quest’icona negli anni Novanta, da tanti ammirata – continua il direttore generale – e adesso abbiamo la fortuna di farla rivivere, in una versione elettrica e moderna. Siamo orgogliosi di aver lavorato in team con Yamaha, per sviluppare questo prodotto. Yamaha, infatti, ha la grande caratteristica di essere una multinazionale e ha una disciplina, un orientamento alla qualità, alla stabilità di processo che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Fantic è invece più giovane, dinamica, scattante: l’unione di queste due realtà può realmente dare vita a un mix interessante".

Orgoglio che viene sottolineato anche dallo stesso presidente Yamaha Europa, Eric De Seynes, arrivato allo stabilimento di Calderara in occasione dell’avvio produttivo del nuovo veicolo.

La sfida dell’elettrico, infatti, rimane uno dei principali traguardi da continuare a perseguire: "Oggi siamo invasi dai prodotti cinesi se parliamo di mobilità sostenibile e noi vogliamo mettercela tutta – aggiunge Filippas -. Lo si vede anche da questa linea: tra i nostri obiettivi c’è quello di essere e offrire un’alternativa all’importazione del prodotto cinese nel mercato italiano ed europeo. Quindi, cercheremo di fare il nostro meglio, per continuare a puntare sull’innovazione, in un prodotto che ha dei contenuti tecnici molto interessanti".

Novità di questo tipo, inoltre - grazie a un design moderno e alle sue caratteristiche - potranno attrarre sempre più giovani all’uso di veicoli elettrici. "Prima si sognava l’odore della benzina e il rumore del motore – conclude - ma questo non appartiene più al dna delle nuove generazioni: oggi chi si avvicina a questo mondo è maggiormente indirizzato, infatti, verso l’elettrico e verso una mobilità sempre più sostenibile".

Il mito degli anni Novanta, quindi, è pronto a tornare. Per fare salire in sella nuovi appassionati (e non solo) su una strada che guarda all’elettrico con sempre più determinazione.