Il nuovo corso della Gallaria Spazia è ’All’Ombra dei Carracci’

Beppe Tassi
Bologna
28 set 2025
MANUELA VALENTINI
Cronaca
Oggi inaugura la mostra nella nuova sede a Villa Paleotti Isolani a Minerbio. La collettiva propone una rilettura dei 45 anni di attività

Alcuni degli affreschi nella villa di Minerbio, ora sede della Galleria Spazia

Galleria Spazia apre un nuovo capitolo della propria storia lasciando la storica sede di via dell’Inferno a Bologna per trasferirsi a Villa Paleotti Isolani, a Minerbio. Un progetto avviato già nel 2002 e rimasto in sospeso per anni, che oggi trova finalmente compimento nella cornice di una dimora storica affrescata da Cesare Baglioni e Ludovico Carracci. Un gesto che testimonia sia un rinnovamento di visione, sia la volontà di creare un dialogo tra la ricerca più attuale e la storia.

Il debutto nella nuova sede coincide con l’apertura della mostra All’Ombra dei Carracci – il cui taglio del nastro è previsto oggi dalle 11 alle 13 – che segna l’inizio della stagione espositiva. La collettiva propone una rilettura dei quarantacinque anni di attività della galleria attraverso gli artisti che ne hanno definito l’identità: dalla Pittura Analitica al Gruppo Forma 1, dal Cinetismo ad Alighiero Boetti e Gino De Dominicis, senza dimenticare la scultura italiana. Un’antologia visiva che racconta la traiettoria critica e curatoriale di Spazia, oggi arricchita da aperture verso pratiche più eclettiche, che vanno dalla fotografia alle ricerche di artisti attivi dagli anni Novanta in poi.

Il dialogo tra antico e contemporaneo – già sperimentato in galleria con accostamenti come quello tra la pittura di Gian Marco Montesano e le forme di Edgardo Mannucci – trova ora una risonanza particolare negli ambienti della villa. Pertanto, Villa Paleotti Isolani, restaurata e riaperta per l’occasione, diventa un polo culturale per il territorio in grado di offrire al pubblico non solo un’esperienza espositiva, ma anche la possibilità di riscoprire un patrimonio architettonico e artistico di grande valore.

Perciò, la mostra si pone come manifesto in grado di annunciare un futuro fatto di contaminazioni, aperture internazionali e dialoghi trasversali. Quanto al destino dello spazio bolognese nel Ghetto, sarà svelato prossimamente, ma si preannuncia un’attività che continuerà a guardare all’arte contemporanea da una nuova prospettiva. All’Ombra dei Carracci resterà visitabile fino al 30 novembre, solo su appuntamento (info@galleriaspazia.com).

Manuela Valentini

