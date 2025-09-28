Il nuovo corso della Gallaria Spazia è ’All’Ombra dei Carracci’

Galleria Spazia apre un nuovo capitolo della propria storia lasciando la storica sede di via dell’Inferno a Bologna per trasferirsi a Villa Paleotti Isolani, a Minerbio. Un progetto avviato già nel 2002 e rimasto in sospeso per anni, che oggi trova finalmente compimento nella cornice di una dimora storica affrescata da Cesare Baglioni e Ludovico Carracci. Un gesto che testimonia sia un rinnovamento di visione, sia la volontà di creare un dialogo tra la ricerca più attuale e la storia.

Il debutto nella nuova sede coincide con l’apertura della mostra All’Ombra dei Carracci – il cui taglio del nastro è previsto oggi dalle 11 alle 13 – che segna l’inizio della stagione espositiva. La collettiva propone una rilettura dei quarantacinque anni di attività della galleria attraverso gli artisti che ne hanno definito l’identità: dalla Pittura Analitica al Gruppo Forma 1, dal Cinetismo ad Alighiero Boetti e Gino De Dominicis, senza dimenticare la scultura italiana. Un’antologia visiva che racconta la traiettoria critica e curatoriale di Spazia, oggi arricchita da aperture verso pratiche più eclettiche, che vanno dalla fotografia alle ricerche di artisti attivi dagli anni Novanta in poi.

Il dialogo tra antico e contemporaneo – già sperimentato in galleria con accostamenti come quello tra la pittura di Gian Marco Montesano e le forme di Edgardo Mannucci – trova ora una risonanza particolare negli ambienti della villa. Pertanto, Villa Paleotti Isolani, restaurata e riaperta per l’occasione, diventa un polo culturale per il territorio in grado di offrire al pubblico non solo un’esperienza espositiva, ma anche la possibilità di riscoprire un patrimonio architettonico e artistico di grande valore.

Perciò, la mostra si pone come manifesto in grado di annunciare un futuro fatto di contaminazioni, aperture internazionali e dialoghi trasversali. Quanto al destino dello spazio bolognese nel Ghetto, sarà svelato prossimamente, ma si preannuncia un’attività che continuerà a guardare all’arte contemporanea da una nuova prospettiva. All’Ombra dei Carracci resterà visitabile fino al 30 novembre, solo su appuntamento (info@galleriaspazia.com).

Manuela Valentini