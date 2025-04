Il nuovo Despar assume 25 addetti. Reclutamento al via

Si prepara a partire la campagna di assunzioni per il nuovo supermercato Eurospar che sorgerà entro la ifne del 2025 a Budrio in via Partengo. Il supermercato sarà di fianco alla caserma dei carabinieri, al posto dell’attuale magazzino Enel, che verrà demolito dopo la messa in esercizio di quello nuovo in corso di ultimazione nello stesso lotto di via Lenzi.Per il punto vendita sono previste circa 25 assunzioni : chi è interessato può presentarsi fino al 4 aprile in Piazza Giacomo Matteotti dalle 11 alle 18 al camper ufficiale Despar.