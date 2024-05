Il nuovo Fico slitta a settembre: "Obiettivo: 1,5 milioni di visitatori"

Addio Fico, benvenuto Grand Tour Italia. Per l’inaugurazione, però, c’è da aspettare ancora: sarà il 5 settembre. Il parco agroalimentare cambia nome, veste e natura, ma non obiettivo: "Lo scopo resta far scoprire la biodiversità del Paese", assicura il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti. Largo allora alle regioni italiane: ognuna avrà il proprio padiglione con un’area di promozione turistica, un’osteria con gestione e menù in continua rotazione (circa ogni due mesi), un mercato e un’area didattica, curata da tre partner (la Scuola Holden di Torino per la storia e la cultura, Coldiretti per l’agricoltura e Slow Food per la biodiversità enogastronomica).

Via quindi il supermercato. Spazio invece alle giostre multimediali rinnovate; alla libreria ‘I Capolavori’, con grandi classici a un prezzo accessibile; alla sala esposizioni ‘Earth’ con foto dedicate al cibo; ai corsi gratuiti di educazione agroalimentare (prenotazioni da luglio); al ‘Luna Farm’ (rimasto aperto durante la riqualificazione); alla pista dei go kart; a un ingresso dedicato alla frutta e alla verdura.

"Un racconto verticale e non più orizzontale", ricorda Farinetti alla presentazione per addetti ai lavori nella struttura nell’area del Caab (società per l’80% di proprietà comunale), che dopo sei mesi di lavori ha svelato il nuovo vestito. Un esperimento che negli anni ha faticato a mantenere le aspettative prefissate. E che ora ridimensiona il target: "Puntiamo a un milione e mezzo di visitatori l’anno", chiosa Farinetti, che ammette "i propri errori" ed è sicuro che il nuovo progetto funzionerà.

Bologna avrà la sua centralità, con un’area all’insegna di Lambrusco e mortadella e i portici che fanno da spina dorsale all’intero Grand Tour Italia, l’ossatura di ogni stand. Testimonial d’eccezione sarà Patrizio Roversi.

"Siamo di fronte a un’evoluzione importante di un percorso che deve riuscire – sottolinea il sindaco Matteo Lepore –. In gioco ci sono posti di lavoro, accordi con i soci e anche la reputazione di un territorio. In gioco c’è tanto". "Non chiediamo un rapporto di buon vicinato, ma una vera partnership strategica sull’alimentare, una responsabilità condivisa su questi temi", prosegue Marco Marcatili, presidente del Caab, mentre Daniele Ravaglia, presidente di Fondazione Bologna Welcome, aggiunge: "Qui il cibo è da sempre cultura e identità, un patrimonio culturale da preservare".

Francesco Moroni