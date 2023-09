’Il Nuovo l’Antico’:. Michele Marco Rossi in ’Linee d’aria’

Riprende stasera alle 20,30 la programmazione di Bologna Festival con gli appuntamenti della rassegna ’Il Nuovo l’Antico’ che presenta programmi tematici in cui la musica antica si intreccia con la musica d’oggi.

Dunque per l’appuntamento di ripresa, all’Oratorio San Filippo Neri il tema sarà ’Linee d’aria’: il violoncellista Michele Marco Rossi insieme all’Orchestra Calamani affronta due delle pagine dichiaratamente ’notturne’ di Salvatore Sciarrino, appunto ’Linee d’aria’ e ’Gesualdo senza parole’, alternandole con due opere strumentali del primo Settecento italiano, di Nicola Fiorenza e Leonardo Leo, in cui il violoncello recita la parte del solista. La voce dominante è quella di Michele Marco Rossi, tra i più inventivi e originali violoncellisti italiani, con la complicità dalla giovane e preparatissima Orchestra Calamani fondata nel 2018 e residente al Teatro Mancinelli di Orvieto. Sarà presente Salvatore Sciarrino, in occasione delle prima esecuzione della versione a parti reali del suo brano ’Linee d’aria’.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 settembre, sempre all’Oratorio San Filippo Neri con Laura Catrani, interprete di riferimento per molti compositori contemporanei, accompagnata al clavicembalo e all’organo da Claudio Astronio, in ’Flowing Water’: l’tinerario musicale svela una natura cangiante e mutevole, costeggiando corsi d’acqua, per loro natura fluidi e mobilissimi, disegnati su un versante da Händel, Purcell e Barbara Strozzi, sull’altro da Berio, Glass e Marianne Faithfull.