Il nuovo liceo Artistico Malpighi: "Creatività, scienza e filosofia"

Arte, lingua inglese e il sapere scientifico-umanistico. Nasce il nuovo liceo Artistico Malpighi che sarà presentato martedì prossimo, alle 21, nella sede di via Sant’Isaia, e il 22 novembre nel corso dell’Open Day dedicato agli studenti di terza media.

Il professor Marco Ferrari, preside dei Licei Malpighi, spiega come è nata l’idea del liceo Artistico: "Nasce dal Malpighi La.B, un’esperienza ormai decennale che ha messo in dialogo scuola, arte e professioni creative. Grazie alla collaborazione con Mario Cucinella Architects, Bonfiglioli Spa, Faac, Insidesign, Ducati Design Center e Technogym, con il coordinamento del professor Lorenzo Raggi". L’idea che sta alla base di questa formula educativa è che "l’arte coinvolge la mente, il cuore e le mani. Quindi uniamo il sapere manuale con la scienza e la riflessione estetica e filosofica, fondamentale al tempo dell’IA. Una scuola che coniuga la tradizione liceale con un modo di fare scuola centrato sull’esperienza". L’obiettivo è "preparare i ragazzi per ogni tipo di percorso universitario, grazie a un vero percorso liceale, con l’inglese ad alto livello, con la cura delle discipline scientifico-umanistiche, un servizio di Career Service e la tecnologia messa a servizio della creatività".

Il preside spiega che "il liceo Artistico Malpighi offre due indirizzi: Design e Architettura e Ambiente sotto la supervisione di Mario Cucinella, si sviluppa in modo graduale: nel primo biennio i ragazzi imparano a ’pensare con le mani’ entrando in contatto con le tecniche artistiche tradizionali grazie alle Botteghe dell’arte. Nel secondo biennio ecco le Botteghe della progettazione, che mettono gli studenti in dialogo con designer, architetti e professionisti di studi e aziende partner". Tutto questo tenendo conto, sottolinea Ferrari, che "oggi l’arte dialoga con la tecnologia e i nostri laboratori riflettono questa realtà. I ragazzi imparano a progettare sia con le mani sia con gli strumenti digitali: dal disegno tradizionale al 3D, fino all’uso consapevole dell’IA generativa come strumento creativo".

Importanti le collaborazioni. "Insieme a Mario Cucinella Architects, Insidesign e Blossom Milano ci sono anche Limes-Rivista italiana di geopolitica e Schermi e lavagne della Cineteca di Bologna – precisa Ferrari –. Abbiamo costruito un sistema di esperienze con tirocini, summer school e stage in Italia e all’estero. Gli studenti potranno partecipare alla Summer School Malpighi-Ermesia a New York o trascorrere periodi di studio all’estero in scuole partner negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda".