Il nuovo Lido Torna la spiaggia con vista sui colli

Riapre la spiaggia dei bolognesi. Ultimi ritocchi al Lido di Casalecchio in vista dell’inizio di stagione fissato per giovedì prossimo, quando, dopo due anni di chiusura per pandemia, ricomincia alla grande l’avventura di questa stazione balneare incastonata tra la Chiusa, il corso del Reno e il parco Talon, con vista sul Colle della Guardia e sulle colline bolognesi. Uno scampolo di natura di proprietà comunale, tutelata con vincolo paesaggistico, la cui concessione, di sei anni più altri sei, dopo un bando pubblico è stata assegnata alla società Frl Food di Giuseppe Ferronato, Claudio Trebbi e Nicola Zanarini.

In sostanza, alla compagine che tre anni fa, sull’altro lato di via Lido, ha aperto il primo ristorante della catena ’A Stàg Bàn’, che oggi conta quattro sedi (Casalecchio, San Lazzaro, Riccione e Milano). "Quella del Lido è un’avventura diversa, legata alle nostre radici e al valore che per tante ragioni diamo a questo spazio meraviglioso, con grandi potenzialità, sul quale abbiamo fatto come previsto dal contratto un investimento di oltre 800mila euro", spiegano i soci prima di mostrare l’area di concessione riqualificata nel verde progettato e realizzato dal Vivaio Menzani. "Area che resterà di libero accesso come è sempre stato – chiarisce l’assessore ai lavori pubblici Paolo Nanni – Sul fronte fiume (non balneabile, ndr) è stata ricreata la spiaggia con le cabine, gli ombrelloni, i lettini e il campo da beach volley, e verso sud confermato e sistemato il grande prato, la ‘spiaggia libera’ insomma".

A disposizione il tavolone delle bandighe all’ombra del viale dei tigli. Tutti nuovi gli impianti di scarico, depurazione, illuminazione e videosorveglianza. Riqualificato il chiosco ed esteso il dehor intorno al quale ruotano i servizi tipici di un bagno da riviera: il noleggio degli ombrelloni, dei lettini, l’uso delle cabine e delle docce, e soprattutto il punto ristoro che per undici mesi l’anno resterà aperto dalle 8 del mattino all’una di notte. Identica la viabilità e anche gli spazi di sosta che nei picchi di stagione gli anni scorsi aveva mostrato limiti di capienza.

"Su questi aspetti ci sarà un monitoraggio costante – promette l’assessore Nanni –, mentre in tema di sicurezza e vigilanza mi sento di dire che ci sono le condizioni per superare i problemi che si erano evidenziati negli anni passati. C’è infatti un nuovo sistema di telecamere collegate alla centrale operativa della polizia locale a monitorare costantemente la zona".

Gabriele Mignardi