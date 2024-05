"Il nuovo medico a Cadriano?. C’è qualcosa che non torna"

Il medico di base per Cadriano, a Granarolo, si sta trasformando in un miraggio. Prima c’era stata una raccolta di quasi 300 firme tra i cittadini della frazione per far sì che il nuovo medico arrivato sul territorio prestasse servizio anche a Cadriano. C’erano addirittura privati che avevano offerto un ambulatorio già avviato gratuitamente. Poi si è tenuta un’assemblea, organizzata dall’amministrazione, nella quale il sindaco Alessandro Ricci aveva dichiarato che, da settembre, il dottor Adam Heibi avrebbe preso servizio, a cadenza settimanale, anche nella frazione tra Granarolo e Bologna. Ma non sarebbe tutto oro quel che luccica, stando alla minoranza consiliare.

Ne parla il consigliere di opposizione Pino Minissale: "Il 5 febbraio noi di Alternativa per Granarolo chiedevamo conto della mancanza del medico al sindaco, senza ricevere risposta soddisfacente. La raccolta di circa 300 firme dei cittadini della frazione, ha fruttato un incontro pubblico, nel quale il sindaco ha dichiarato ai presenti di un accordo col medico di base vincitore del bando, cioè la sua presenza nell’ambulatorio a Cadriano da settembre". Minissale, poi, tuona: "Il medico in questione ha smentito categoricamente ai cittadini che ne chiedevano conferma. Alternativa per Granarolo ha scritto al medico per avere delucidazioni in merito, invano. Qual è dunque la verità? Noi pensiamo che, soprattutto per il bene dei cittadini più fragili, sarebbe stato opportuno usare il buon senso e la comprensione umana. Il comportamento dell’amministrazione Ricci, è totalmente deludente, e non ha saputo garantire ai cittadini di Cadriano la presenza del medico prima del prossimo insediamento, che vorrebbe dire occuparsi dei cittadini e dei loro bisogni"

z. p.