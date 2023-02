"Il nuovo Modernissimo inaugurato entro l’anno"

"Si tratta del contributo ordinario della direzione cinema del Mic, che è stato aumentato a 2 milioni e mezzo di euro. Siamo molto contenti". Non può non essere soddisfatto Gian Luca Farinelli, presidente della Cineteca di Bologna, che commenta l’innalzamento del finanziamento del ministero della Cultura a una delle eccellenze bolognesi e italiane.

Farinelli, il 2023 sarà un anno in cui le maggiori risorse saranno importanti?

"Questo contributo arriva in un anno per noi molto importante, nel quale vogliamo portare a termine dei cantieri importantissimi, l’archivio del Giuriolo e il cinema Modernissimo di piazza Re Enzo. Insomma, è sicuramente un riconoscimento al lavoro svolto".

Quindi questi 500mila euro in più non verranno destinati a qualcosa in particolare?

"Non in particolare, ma con quest’orizzonte dei nuovi luoghi e dei nuovi spazi queste risorse saranno essenziali"

Quanto manca alll’apertura di Giuriolo e Modernissimo?

"Contiamo di inaugurare la prima parte del Giuriolo e il Modernissimo entro quest’anno, impossibile dare ora una rata precisa. Tutti sappiamo che con questa crisi dei materiali e con gli extracosti tutto costa di più. Malgrado tutto noi corriamo per aprire entro il 2023".

E a che punto siamo con gli Studios in Fiera, il piano resta sul tavolo?

"Assolutamente sì. Con il Ministero abbiamo tante cose in divenire ed è importante che ci sia csempre maggiore coinvolgimento. Ci onora. Per gli Studios in Fiera non ci sono ancora esattamente i luoghi identificati, ma il discorso è sempre in piedi. Bologna è sempre più centrale per la cinematografia internazionale, in tanti vogliono girare qui, basti pensare alle ‘Pupille’ di Alice Rohrwacher, short film candidato all’Oscar che è stato interamente girato qui. È ora che la città abbia luoghi stabili per la produzione cinematografica".

Paolo Rosato