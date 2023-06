Il nuovo nido Cavazzoni Nascerà nel giardino, un po’ più a sud della struttura attuale

di Federica Gieri Samoggia

Non hanno ceduto un millimetro: proteste, petizioni, sit in. E alla fine hanno avuto ragione: il Comune metterà il nuovo nido comunale Cavazzoni dove avevano ipotizzato loro quasi un anno fa. Ovvero sempre nel giardino Domenico Acerbi, non accanto alla materna comunale Walt Disney, come voleva il Comune, ma un po’ più a sud dell’attuale Cavazzoni e sempre con ingresso da via Bezzecca.

Una nuova struttura che potrebbe anche essere utilizzata nei fine settimana per attività specifiche. Loro sono i cittadini del comitato Giardino Acerbi che hanno subito detto no alla primissima proposta finita in delibera di Giunta. Unica certezza in tutta la vicenda che la vecchia struttura (troppo usurata) doveva essere abbattuta e che i 4 milioni e 152mila euro del Pnrr, ottenuti dal Comune per il nuovo asilo, non dovevano essere persi. Risultato: il nuovo Cavazzoni sorgerà dove chiedono i cittadini e sarà una struttura da 84 posti contro gli attuali 58, con meno metri quadri occupati (2.400 contro i vecchi 4.700), più verde, alte prestazioni energetiche.

Il Comitato sorride all’annuncio degli assessori alla Scuola e ai Lavori pubblici, Daniele Ara e Simone Borsari. "Abbiamo fatto ulteriori approfondimenti anche con la rappresentanza dei cittadini", osserva Ara per illustrare il cambio di rotta. Sei le proposte iniziali dei residenti, la quinta "pensiamo sia la più adatta", spiega Ara, sottolineando che "era una di quelle su cui avevamo riflettuto a lungo prima di decidere".

Mettere il nuovo asilo accanto alla materna era l’ipotesi "tecnicamente più valida", per Borsari, ma si è optato per "una soluzione che venisse incontro alle esigenze manifestate dai cittadini durante il percorso partecipato". Il cantiere, riprende Ara, "salvaguarderà il prato ritenuto di grande importanza". Verrà riorganizzata l’area verde "con lo spostamento di alcuni giochi e panchine", precisa l’assessore alla Scuola. La nuova posizione "rispetta anche le nostre esigenze", chiarisce Ara che ribadisce come il tutto sia appunto il frutto di un percorso "ascolto e dialogo anche acceso, ma, se si decide di tenerlo aperto, può anche essere tale. Alla fine si smussano alcuni punti di vista e si possono anche cambiare le strategie".

In particolare la nuova ubicazione, osserva Borsari "consente di eliminare alcune criticità che ci erano state rappresentate dal comitato anche in tema di pericolosità della viabilità all’incrocio tra via Savigno e via Argonne". Per il consigliere di Fd’I Stefano Cavedagna e i consiglieri di Fd’I al Savena, "il cambio del progetto è una grande vittoria dei cittadini che abbiamo sostenuto dal primo giorno. Abbiamo anche fatto un esposto al ministero dell’Istruzione e del Merito dove spiegavamo tutte le incongruenze e le opacità del progetto. Prima c’era un muro, ora vince il buonsenso".

Acque agitate, intanto, sui nidi comunali aperti a luglio. Oltre 300 le firme in calce alla petizione per chiedere ad Ara lo stesso calendario per nidi e materne e una gestione dei nidi a luglio più corretta e retribuita in modo decente. Dal canto suo Fabiana Sergio di Cisl Fp, "aspetta ancora che il Comune mandi la bozza di accordo sul servizio dei nidi a luglio. Inoltre chiediamo maggiori delucidazioni sul ricorso del contratto di continuità, ipotizzato dal Comune, per le educatrici a tempo determinato" in scadenza a fine giugno.

Quanto alle iscrizioni (sempre aperte): ad oggi la prima settimana sono 1.504; la seconda 1.507 e la terza 1.401.