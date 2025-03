Il nuovo nido Zebri accorcia la lista d’attesa

I primi 42 bambini frequentano già da un mese i nuovissimi spazi dell’asilo dell’infanzia Bruna Zebri (nella foto), che verrà inaugurato ufficialmente sabato prossimo, in via Irma Bandiera, alla Croce di Casalecchio. Un progetto di demolizione e ricostruzione integrale di uno storico asilo che va in porto dopo due anni e mezzo da quando, era il dicembre 2022, il Comune di Casalecchio si aggiudicò i fondi del Pnrr con l’obiettivo di realizzare una struttura moderna, adeguata ai nuovi standard di sicurezza e di impatto ambientale.

Il tutto grazie a un investimento che vale 2,2 milioni di euro, di cui 600mila a carico del bilancio comunale e il resto di fondi governativi, per creare la possibilità di accogliere un massimo di 72 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il progetto ha riguardato la demolizione del vecchio edificio risalente al 1977, e la costruzione ex novo sullo stesso luogo di un edificio a pianta rettangolare distribuito su un unico livello, allo scopo di ospitare quattro sezioni di nido d’infanzia con relativi locali accessori per le attività educative e per il riposo, oltre ai locali riservati al personale educativo, alla cucina, ai servizi igienici e alla dispensa. Una struttura leggera a quasi zero emissioni e adeguata dal punto di vista della sicurezza sismica. Ma soprattutto utile ad aumentare gli spazi disponibili di nido, che così arrivano ad un totale di 292 posti, ovvero 42 posti in più rispetto al bando dello scorso anno educativo. Col risultato che, al momento, la lista di attesa si accorcia a quota sedici, sottolinea il Comune, precisando anche che "alle famiglie di 8 bambini (ovvero i medi e i grandi, sia full time che part time) era stata offerta la possibilità di essere inseriti al nido pubblico, ma non hanno accettato la proposta".

Al taglio del nastro in programma sabato alle 10,30 è annunciata la presenza dell’assessora regionale Isabella Conti e del sindaco Matteo Ruggeri che si dichiara "orgoglioso di annunciare l’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia Bruna Zebri: una struttura all’avanguardia, sostenibile, sicura e pedagogicamente avanzata, dotata di pannelli fotovoltaici e tetto verde, e circondata da un giardino progettato per attività educative all’aperto. Un segnale tangibile della nostra attenzione verso le famiglie di Casalecchio, che apre a metà anno educativo, cosa non scontata né banale da realizzare sul piano organizzativo, per ridurre le liste d’attesa e offrire subito un servizio essenziale".

Gabriele Mignardi