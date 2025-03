Il nuovo nido Zebri: taglio del nastro alla Croce. Demolito il vecchio asilo, spazio per 72 bambini

Cerimonia di inaugurazione, ieri mattina alla Croce di Casalecchio, per il nuovo nido d’infanzia Bruna Zebri. Una cerimonia alla quale ha presenziato il sindaco Matteo Ruggeri e l’assessora regionale alla scuola Isabella Conti (nella foto). Si tratta di un asilo demolito e ricostruito completamente: al posto del vecchio edificio, costruito nel 1977, è stata realizzata una struttura a pianta rettangolare distribuita su un unico livello, che ospita quattro sezioni di nido d’infanzia con relativi locali accessori per le attività educative e per il riposo, oltre ai locali riservati al personale educativo, alla cucina, ai servizi igienici e alla dispensa.

Un progetto costato complessivamente 2,3 milioni di euro finanziati in gran parte con fondi governativi da Pnrr e il resto con 600mila euro di risorse comunali. Aperto già dalla fine di febbraio, potrà ospitare fino a 72 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. La gestione è stata affidata alla cooperativa Coopselios. Dopo questo investimento a Casalecchio l’offerta totale di posti all’asilo nido raggiunge quota 292, 42 in più rispetto allo scorso anno e 26 in più rispetto all’anno precedente. In particolare allo Zebri si sono aumentati i posti dedicati alla fascia dei piccolissimi d’età 6-12 mesi che passano così dai precedenti 28 agli attuali 43 posti, con un aumento di 15 posti riservati ai lattanti.