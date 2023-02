Il nuovo patto tra Curia e Comune "Così daremo una casa ai poveri"

di Massimo Selleri Dopo ‘Insieme per il lavoro’ è in cantiere ‘Insieme per la casa’. A rivelarlo è lo stesso sindaco Matteo Lepore che sottolinea come quello della collaborazione sia il metodo migliore, per non dire l’unico, per tendere una mano concreta a chi è in difficoltà. "Con il cardinale Matteo Zuppi e con la curia – spiega Lepore – ci confrontiamo costantemente. Il progetto ‘Insieme per il lavoro’ ci ha consentito di creare una rete tra pubblico e privato dove tutti hanno dato il loro contributo tra imprenditori, associazioni di categoria e istituzioni. Ora vorremmo utilizzare lo stesso percorso per la casa, un altro tema che ci sta molto a cuore". L’attenzione è più che giustificata dai numeri. In tutto il 2021 sono state 95 le udienze per convalidare uno sfratto, mentre sono state ben 112 quelle svolte nel primo semestre dello scorso anno e questa tendenza è destinata a impennarsi ulteriormente, dato che l’esecutivo ha deciso di non rifinanziare il fondo per le locazioni e quindi spetterà agli enti locali, e soprattutto ai Comuni, aiutare o trovare soluzioni chi è a rischio di restare senza una abitazione. Fin dal suo arrivo a Bologna l’arcivescovo aveva ben chiaro come il problema...