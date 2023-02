Il nuovo supercomputer Sanità e ambiente al centro

di Donatella Barbetta

Debutta un nuovo supercomputer: MarghERita, nella Torre 52 di viale Aldo Moro, sarà a disposizione di enti locali, Ausl, università, agenzie, società di servizi pubblici e istituzioni presenti in Emilia-Romagna.

Dotato di 150 microprocessori, il supercalcolatore è pensato per consentire alle amministrazioni locali di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie in quattro ambiti di intervento – prioritari, ma non esclusivi – in cui la potenza di MarghERita potrà fare la differenza: gestione del rischio ambientale, sorveglianza epidemiologica, prevenzione degli incidenti stradali, riduzione dell’inquinamento.

Oltre a Leonardo, inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso novembre, e all’Ecmwf, collegato al Centro europeo per le previsioni meteorologiche, la giunta regionale ha investito 3,5 milioni di euro nel progetto Big Data Platform, realizzato con il supporto tecnologico della società in-house Lepida e il coinvolgimento dell’Ifab-Fondazione Big Data.

"Stiamo già lavorando sull’inquinamento – precisa Paola Salomoni, assessora regionale all’Agenda digitale – per cercare di avviare un gemello digitale sulla qualità dell’aria, è un primo step per ottenerlo anche per i trasporti, la qualità dell’aria e la neutralità carbonica. E questa è la parte di simulazione. Puntiamo ad avere uno strumento di nuova generazione che indichi che cosa succede in un’area di una città piuttosto che in un ’altra. Se un quartiere è più inquinato di un altro? Sì, anche, e infatti sono già interessati ai modelli i Comuni di Bologna e di Parma. E si potrà anche prevedere che cosa accade se si chiude una strada o se c’è l’espansione di un nuovo quartire, in modo da aiutare a prendere le decisioni". Francesco Frieri, direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione, elenca le caratteristiche di MarghERita: "La macchina, che occupa la superficie di un armadio a sei ante alto circa due metri, è 50mila volte più veloce di un computer da tavolo, consumerà 180mila euro di energia all’anno, ed è stata acquistata con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione. Attraverso capacità di calcolo, dati e algoritmi complessi, parliamo di intelligenza artificiale, si possono monitorare e prevedere con più accuratezza e con maggiore anticipo una serie di fenomeni. Lavoreremo anche sulla sorveglianza epidemiologica – assicura Frieri –, il progetto è nato durante l’emergenza Covid: con debiti algoritmi oggi potremmo arrivare a prevedere dove si svilupperebbero zone potenzialmente rosse con diversi giorni di anticipo". Il bando sarà pubblicato domani "e resterà aperto per un anno, attendiamo i progetti di utilizzo della macchina, che in parte si trova nel data center di Lepida di Ferrara", aggiunge Eleonora Verdini, dirigente settore Dati e Big Data della Regione.