Il nuovo Teatro Comunale. Si riparte da Mozart: "Ritorno a casa nel 2027"

La nuova dirigenza del Teatro Comunale ha presentato i cartelloni del 2026 dalle sale del Ministero della Cultura per rilanciare l’istituzione a livello nazionale: una volontà di ripartenza sottolineata più volte dal sindaco Matteo Lepore quale presidente della Fondazione teatrale, che sembra voler ampliare la missione principale dell’istituzione lirico-sinfonica, indirizzandola verso una serie di progetti collaterali sempre più ampi e alternativi. L’idea promossa dal direttore artistico Pierangelo Conte in accordo con la sovrintendente Elisabetta Riva è nondimeno quella di un unico cartellone che continua ad articolarsi nelle sue tre anime classiche: opera, sinfonica e danza, dove titoli nuovi e stuzzicanti si alternano a riprese di grande popolarità, e gli artisti giovani fanno da corollario a quelli affermati.

La stagione lirica si inaugura il 24 gennaio con Idomeneo, l’opera più ‘difficile’ di Mozart, affidata a Roberto Abbado e a voci ottimali sulla carta (Poli, Sicilia, Jicia, Di Sauro), con la regia di un Mariano Bauduin solito ad allestimenti ‘figurativi’: forse un messaggio su quali potrebbero essere le linee future del Teatro nel campo oggi tanto controverso della regia operistica?

In febbraio torna l’intelligente Traviata di Alessandro Talevi, direttore Leonardo Sini; a marzo la singolare Cavalleria rusticana di Emma Dante (accoppiata alla Rapsodia satanica dello stesso Mascagni in collaborazione con la Cineteca), direttore Daniel Oren. Viene da Genova il Roberto Devereux donizettiano allestito da Alfonso Antoniozzi, con Renato Palumbo a dirigere un altro quartetto di cantanti potenzialmente ideali (Mantegna, Lupinacci, Demuro, Stoyanov), mentre saranno nuovi gli allestimenti dedicati alle due ultime novità: la prima rappresentazione assoluta di Olympia, nuova partitura del compositore ‘in residence’ Nicola Campogrande, attesa come un sorso di freschezza nella contemporanea produzione italiana, e la prima rappresentazione bolognese di Napoli milionaria, ultima opera di Nino Rota.

Alla scarsità di tempo disponibile per organizzare la programmazione in poche settimane si è aggiunta l’indisponibilità del Comunale Nouveau nei mesi autunnali, ben prima che la sala di Piazza Verdi torni ad aprirsi agli spettacoli operistici. Ma paradossalmente i due titoli pensati in forma di concerto risultano fra le proposte più interessanti del 2026, e del tutto pertinenti all’Auditorium Manzoni: l’oratorio Semele di Händel (direttore Alessandrini), mai eseguito a Bologna, e Sansone e Dalila di Saint-Saëns, un’opera quasi oratoriale anch’essa, che vedrà il ritorno dell’inossidabile Gregory Kunde accanto a Ekaterina Semenchuk (direttore Abbado).

La stagione sinfonica, che impegna in più date anche il coro, allinea 14 concerti con tanti nomi giovani e nuovi per Bologna e alcuni importanti ritorni (Koopman, Mariotti, Abbado, Bolton, e fra i solisti Pletnëv, Ax, Brunello); la Creazione di Haydn e la Nona Sinfonia di Mahler e di Beethoven fra le partiture di spicco. Ma Beethoven sarà pure il filo conduttore di un cartellone sinfonico parallelo, che ospiterà la domenica mattina le altre sue otto Sinfonie con l’intento d’intercettare un pubblico alternativo. Un obiettivo ancor più evidente nel cartellone della danza, che dal balletto classico si spingerà fino all’hip-hop (il 6-7 marzo con Beauséjour di Mourad Merzouki, ma sono attese anche star come Roberto Bolle in Caravaggio), e in una serie di progetti speciali in definizione, fra i quali la rassegna Jazz on Symphony affidata a Paolo Fresu, i Disney Concerts all’EuropaAuditorium e l’omaggio Opera Guccini al Teatro Duse.