Il nuovo terminal dell’Interporto: "Servono fondi per la cura del ferro"

Rilanciare il trasporto ferroviario, raddoppiando i binari che portano merci direttamente all’Interporto. E, così, ridurre il traffico logistico attorno allo snodo felsineo "anche del 10%-15%", con effetti benefici sulla congestione del territorio, oltre che sullo sviluppo della ’città del commercio’ a Bentivoglio. Questo il piano dell’Interporto, tratteggiato dal presidente Marco Spinedi. Ma siccome per dare gambe ai progetti servono risorse – e in questo caso c’è bisogno complessivamente di una quarantina di milioni di euro –, il supporto delle istituzioni, dal governo alla Regione e alla Città Metropolitana, non può mancare. Ecco perché Spinedi, in vista della visita della premier Giorgia Meloni in viale Aldo Moro, a metà mese, riporta l’attenzione sulle esigenze dell’Interporto. "Saranno firmati gli accordi per i Fondi europei Fsc, relativi allo sviluppo e alla coesione – esordisce Spinedi –. Contiamo sul fatto che, nella trattativa per redistribuirli tra governo e Regione, ci sia un’attenzione ai progetti che abbiamo in cantiere. Altrimenti si perderebbe una grande occasione, perché Bologna è uno snodo molto attrattivo".

Spinedi, come si aspetta sarà il 2024 per l’Interporto?

"Innanzitutto, mi riallaccio alle parole del cardinale Zuppi che, nella sua visita alle nostre strutture (è stato inaugurato anche un centro d’ascolto Caritas, ndr) ha detto: ’Se non si conosce l’Interporto, non si può capire Bologna’. Forse è addirittura esagerato, ma è vero che le funzioni che possiamo svolgere sono tante e poliedriche. Non a caso, quando vengono a trovarci, l’impressione di molti è di trovarsi in una piccola città. Abbiamo quattro milioni di metri quadrati di superficie, 800mila metri quadrati di magazzini coperti, più di 6.000 lavoratori che gravitano nell’area e 130 aziende insediate".

Ci può elencare i principali piani per il futuro?

"Il nostro piano arriva fino al 2027 ed è fortemente legato a obiettivi di sostenibilità e sviluppo armonico della logistica, che fa parte del nostro dna. Particolarmente importante la realizzazione del nuovo terminal di Interporto, costruito e concepito dalla nostra società. Nonostante il periodo di crisi, anche per fattori esterni come lo scenario internazionale, per vincere la concorrenza dei competitors del nord Italia e dell’Europa vogliamo sfruttare un’area mai dedicata a questo scopo con un impianto all’avanguardia".

A quanto ammonta l’investimento?

"Complessivamente a 40 milioni di euro".

Qual è l’impatto che vi attendete?

"Con più merci che arrivano direttamente all’Inteporto, possiamo togliere quel traffico diretto a Padova, Verona e Busto Arsizio e, che oggi, passa, su gomma, da Bologna. Noi siamo l’unico nodo ferroviario su cui insistono cinque direttrici di traffico, È un valore aggiunto che dobbiamo sfruttare".

Quanti soldi vi aspettate attraverso i Fondi europei Fsc?

"Io credo tra i 15 e i 20 milioni. Bologna ha sostenuto Fiera, Caab, aeroporto, penso che sia venuto il turno dell’Interporto. È un fattore fondamentale per guardare al futuro".

E se questi soldi non vossero previsti?

"Bisognerà trovare altre strade. Ma è il momento di fare delle scelte: siamo un nodo logistico molto ambito, siamo ancora attrenti. Non dobbiamo perdere questo vantaggio".

Nel piano cosa altro è previsto?

"C’è un forte impegno sul fotovoltaico, sfruttando le superfici coperte di magazzini, la cui produzione sarà messa anche al servizio del territorio, con la creazione di una comunità energetica. La terza gamba prevede lo sviluppo dell’immobiliare logistico in un’ottica di forte compensazione di consumo di suolo. Puntiamo a realizzazioni a impatto zero, o con riequilibrio attraverso piantumazioni di verde".