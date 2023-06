Il padel tra le stelle Persico: "Fate largo"

Totti, Vieri e compagnia schiacciante devono farsene una ragione: quest’anno le luci della ribalta dovranno dividerle con loro. Le ragazze. Già perché la grande novità della seconda edizione dell’Illumia Padel Cup è la presenza del torneo femminile. Oggi e domani, nei campi del Country Club di Castenaso, vedremo, infatti, sfidarsi anche le compagne dei calciatori e una delegazione di note giornaliste sportive. A capeggiare l’avanzata rosa, Michela Persico, moglie del giocatore della Juventus Daniele Rugani (anche lui ovviamente in gara), giornalista e presentatrice televisiva.

Michela, l’anno scorso spettatrice, quest’anno dall’altra parte del vetro: come si è fatta persuadere?

"Mi ha convinta Daniele. Ma non è stato difficile perché io sono una tipa molto sportiva. Lo shopping mi interessa poco: il mio vizio è lo sport".

Com’è scattata la molla per il padel?

"Avevo tentato con il tennis perché Daniele è un grande amante, ma l’ho trovato un po’ difficile e quindi ho virato sul padel: una disciplina semplice e davvero divertente. Così, con un pizzico di solidarietà familiare, mi sono detta: mi butto".

Aspettative?

"Temo non otterrò grandi risultati, ma ho avuto mio marito come coach e ci siamo allenati un po’. Spero venga apprezzata almeno la buona volontà".

Nel motore che muove l’Illumia Padel Cup c’è l’importantissima spinta benefica, con il sostegno a ’La Mongolfiera Odv’. Ha pesato anche questo nella vostra adesione?

"Assolutamente sì. In generale siamo una famiglia molto sensibile a queste tematiche. E avendo un bambino (Tommaso di tre anni, ndr), certe situazioni ti colpiscono ancora di più. Quindi, a maggior ragione abbiamo deciso di partecipare. E poi dall’edizione dell’anno scorso si è creato un bellissimo gruppo attorno a questo torneo. Torniamo davvero con grande piacere".

Suo marito in passato è stato più volte accostato al Bologna. Le piacerebbe come destinazione?

"Purtroppo non ho ancora avuto modo di visitarla, ma tutti me ne parlano molto molto bene, specie come qualità della vita. Sicuramente potrebbe essere una bella città dove trasferirsi un giorno".

I suoi progetti lavorativi dopo l’estate?

"Al prossimo Festival di Venezia verrà presentato ’Infiniti’, una commedia d’amore, il mio primo film a cui ho preso parte da attrice. Ho iniziato come giornalista, ma ora ho deciso di provare questa nuova strada e mi piace molto. In primavera girerò un secondo film".

Gianmarco Marchini