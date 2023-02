Il paese dice addio a monsignor Ivano Griggio, storico parroco di San Silvestro

Se n’è andato all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia, monsignor Ivano Griggio (nella foto), a lungo parroco della chiesa di San Silvestro Papa e grande punto di riferimento per la comunità crevalcorese dove è stato parroco fino al 2012.

La messa esequiale per don Ivano verrà celebrata domani, giovedì 23 febbraio, dalle ore 17, in San Silvestro a Crevalcore e sarà presieduta dal Cardinale Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. A ricordarlo con l’affetto è il primo cittadino di Crevalcore Marco Martelli: "Ci ha lasciato Don Ivano. In questo momento i nostri ricordi vanno a tutte le occasioni nelle quali abbiamo avuto modo di incontrare il nostro Don, il nostro parroco. È questo il modo in cui lo abbiamo chiamato, e continuiamo a farlo, noi di quella generazione che lo ha accompagnato per tutti gli anni del suo servizio. A nome dell’amministrazione comunale tutta, ci stringiamo ai suoi cari e a quanto hanno visto in lui un punto di riferimento".