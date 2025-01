Il paese in lutto per Giuliano Gigli, barista col sorriso del ’Futa Point’

Giuliano Gigli non c’è più. Se n’è andato a 63 anni, appena varcata la soglia della pensione, a causa di un rara sindrome che, in un anno, se l’è portato via. La notizia è trapelata ieri tra gli abitanti di Monghidoro, e i tanti forestieri che lo conoscevano. Giuliano, sempre accompagnato da quel suo sorriso sincero, non accoglierà più nessuno al ‘Futa Point’, l’attività che gestiva da tanti anni con l’amata moglie e la famiglia al confine tra Monghidoro paese e Cà del Costa. Amante delle buone chiacchiere, della compagnia, del lavoro, ma soprattutto del suo territorio, per cui ha sempre dato anima e cuore. Aveva lavorato come cantoniere nel Comune dal 1982 al 1992 ed era poi entrato nell’allora Provincia di Bologna nel 1993, con la stessa qualifica. Negli anni è diventato un riferimento importante per il territorio in cui operava con passione. Giuliano era esperto nella gestione delle emergenze, dei servizi invernali e nel supervisionare i lavori eseguiti dalle ditte esterne. "Se ne va purtroppo un’ altra bella persona per la nostra comunità – lo ricorda la sindaca Barbara Panzacchi –, un uomo divertente, sempre attento alle problematiche del territorio e pronto a mettersi a disposizione con tutti; lascia un vuoto tra famigliari ed amici e ci stringiamo in un forte abbraccio a Cristina, Filippo e Arianna ai quali porgiamo le più sincere e sentite condoglianze".

z. p.