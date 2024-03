Il paese piange. Marco Bergami

"Perdiamo un fratello, un uomo il cui valore umano e l’attaccamento alla sua comunità sono davvero incontestabili". In una frase è racchiuso il pensiero di una fetta larghissima della comunità di Osteria Grande, che ieri mattina si è abbandonata a una profonda commozione appena ricevuta la notizia della scomparsa prematura di Marco Bergami (nella foto), 67 anni compiuti il 6 febbraio scorso. Le parole sono quelle di Elis Dall’Olio, che la vita sportiva, e non solo, l’ha condivisa per decenni con Marco Bergami. Entrambi hanno contribuito alla fondazione dell’A.C. Calcio Osteria Grande. Bergami, oltre ad essere stato tra i fondatori, ne è stato anche Presidente, ma ha fatto parte anche della Polisportiva di Osteria Grande. Nato a Castel San Pietro nel 1957, Bergami era stato anche consigliere comunale nel mandato 1990-1995, e dal 2004 in poi aveva fatto sempre parte della Consulta territoriale della frazione. I funerali si terranno martedì nella Chiesa Santa Maggiore in piazza Matteotti alle 10.45, e la camera ardente sarà aperta dalle 9.30 alle 10.30.

c. b.