Il paese saluta Guerrino Querzè, il maratoneta della solidarietà

Una piccola folla ieri pomeriggio nella chiesa di Monteveglio ha portato l’ultimo saluto a Guerrino Querzè, fondatore e per tanti anni principale animatore del gruppo sportivo Atletica Monteveglio, oggi Atletica Valsamoggia. Aveva 77 anni e da tempo era afflitto da una grave patologia che lo ha portato alla morte circondato dall’affetto e dalla cura della moglie Paola, dei figli Matteo e Andrea, nipoti, sorelle e parenti.

Per l’aggravarsi delle sue condizioni da anni si era ritirato dall’impegno in prima linea nel campo dell’atletica leggera, che grazie a lui dagli anni Settanta ha permesso a centinaia di ragazze e di ragazzi di praticare tante discipline in puro stile olimpico. Così come lui per decenni si è dedicato alla formazione e all’educazione sportiva da puro volontario. Podista tenace, anche nel campo della corsa di resistenza era riuscito a portare uno spirito di altruismo e di vicinanza alle comunità colpite da catastrofi naturali come le popolazioni dell’Umbria, che ricevettero aiuti materiali e solidarietà dalla staffetta podistica Monteveglio-Assisi. Esperienza che venne poi bissata anche nel 2013, quando fu in testa alla staffetta Monteveglio-Crevalcore affidata alle gambe e al cuore di sessanta giovani e meno giovani atleti di Valsamoggia in solidarietà della popolazione dell’Emilia. I colori della società hanno tinto per tanti anni anche le Olimpiadi dei Castelli: manifestazione che ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado fino a Vignola, Savignano, Crespellano, Zola e Casalecchio.

"E’ stato per tanti di noi un esempio e un attivissimo promotore dei valori dello sport dilettantistico trasmesso ai giovani fin da piccoli – ha detto l’assessore allo sport di Valsamoggia Juri Zagnoni –. Ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, di apprezzare l’impegno assoluto e disinteressato che ha messo, dando l’esempio, nella promozione dello sport, sempre praticato insieme ai valori del rispetto e dello stare insieme".

g. m.