Il paese saluta il sindaco Lutto cittadino per Nasci

Giornate di cordoglio e dolore, queste, per il piccolo paese appenninico di Castel d’Aiano che, da martedì mattina, sta piangendo il proprio sindaco Alberto Nasci, morto, dopo una breve malattia, nella notte di lunedì. Nasci aveva 71 anni ed era stato eletto a capo dell’amministrazione comunale all’ultima tornata elettorale locale, quella del 2019.

Ieri la giornata si è svolta tra una lunga processione verso la camera ardente di Nasci, allestita all’interno del palazzo comunale, dove si sono assiepati tanti cittadini e rappresentati istituzionali anche dei paesi limitrofi, e un rosario che si è tenuto, nella tarda mattinata di ieri, nella parrocchia locale. Parrocchia dove oggi, alle 15, si terrà il funerale del primo cittadino tanto amato dal paese e da quanti lo avevano conosciuto anche nella sua vita precedente alla carica politica. Ed oggi, in occasione delle esequie, è stato istituito il lutto cittadino come ha dichiarato in una nota il palazzo comunale: "Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita da questa tristissima notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari del sindaco viene disposto il lutto cittadino. Questo anche per rappresentare la più profonda gratitudine per l’impegno capace e appassionato e per la generosità e l’altruismo che ha sempre dedicato alla sua comunità, in virtù di un’idea della politica ma, soprattutto, della vita intesa come come servizio e assistenza alla comunità e al prossimo. È prevista l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione".

La nota aggiunge che ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti viene chiesto "di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino, l’abbassamento delle serrande dalle ore 15 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale". A parlare di quello che succederà ora è il vicesindaco Franco Ronchetti: "Ho parlato con il segretario comunale, e anche se dovremo aspettare l’ultima parola in merito, ovvero quella della Prefettura, pare non ci siano le motivazioni per commissariare il Comune. La carica di sindaco dovrebbe passare quindi, per ora, ad interim, nelle mie mani, in quanto vicesindaco, fino alla prossima tornata elettorale disponibile".

