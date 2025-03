Il paese si mobilita contro truffe e raggiri

’Castello d’Argile Si – Cura’. Dopo Mascarino, tanta partecipazione anche al centro sociale culturale argilese nell’incontro dedicato all’informazione su truffe, raggiri, furti, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. Mercoledì scorso si è tenuto, infatti, il terzo incontro del ciclo di appuntamenti, dedicati alla sicurezza, organizzato dall’amministrazione comunale.

Nel centro sociale culturale argilese, il sindaco Alessandro Erriquez, il comandante della polizia locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni, e il comandante della locale stazione dei carabinieri, Massimo Manfredini, hanno incontrato, in una sala gremita, numerosi cittadini, la maggioranza anziani, per evidenziare rischi e prendere accorgimenti di protezione contro truffe, raggiri e furti. "Il tema – dice Erriquez – è di grande attualità e non passa giorno che si assiste a tentativi, a volte riusciti, di questi reati, che vedono le persone più fragili maggiormente colpite. Purtroppo, anche a causa di strumenti tecnologici sempre più sofisticati, chi non è armato da buone intenzioni ha la possibilità di carpire informazioni dettagliate sulle vittime che si intendono colpire. Assistiamo, addirittura, all’uso dell’intelligenza artificiale in grado di far apparire reali situazioni che invece non lo sono".

A parere del primo cittadino, l’interesse e la partecipazione a questi incontri sono fondamentali per creare uno scudo protettivo a tutela delle persone oneste. La presenza delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine riveste, poi, la massima espressione dell’unità di intenti per contrastare uno dei fenomeni più odiosi presenti in questo momento storico della società. "Il Comune di Castello d’Argile, sui temi della sicurezza in generale – continua il sindaco –, intende esercitare un ruolo di primo piano. Questo ciclo di appuntamenti, iniziato con un incontro sulle tecniche salvavita infantile, proseguirà, già dalle prossime settimane, sulle questioni riguardanti la sicurezza stradale, i rischi dei social media, le tecniche di Protezione civile. Siamo convinti che la consapevolezza dei rischi che si possono correre sia il primo passo per evitare o diminuire le conseguenze negative".

Ed Erriquez aggiunge: "Ringrazio il presidente Giovanni Cinque e ai volontari del centro sociale per averci ospitato in un ambiente amichevole e informale. A breve, sui canali informativi del Comune, pubblicheremo le nuove iniziative, organizzate nell’ambito della rassegna sulla sicurezza ‘Castello d’Argile Si-Cura’".

Pier Luigi Trombetta