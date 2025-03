Il palasport si rifà il look. Restyling da un milione

È terminato, nel centro sportivo Gino Pederzini di via Garibaldi a Calderara, il cantiere di riqualificazione del ‘Palazzetto Migliori’. Lo comunica con soddisfazione l’amministrazione comunale. "Si tratta – spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Luca Gherardi – di un importante intervento, del costo di 1.060.000 euro, grazie al quale abbiamo migliorato un luogo di riferimento per lo sport calderarese. È inoltre una progettualità di restyling e riqualificazione importante anche sul fronte dell’efficientamento energetico. Il cantiere in atto al palazzetto Migliori è inserito nella parte del programma di mandato relativa allo sport, che per il centro sportivo Pederzini prevede anche, tra l’altro, la realizzazione della nuova palestra per la ginnastica artistica".

Fa eco il sindaco Giampiero Falzone: "Nelle prossime settimane – spiega il primo cittadino – verranno completate le ultime lavorazioni che abbiamo richiesto in corso, ovvero installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico per più di 20 kilowatt a servizio non solo della palestra ma di tutto l’impianto sportivo e impianto luci led esterno". E il sindaco prosegue: "Come da impegni presi miglioriamo un luogo di riferimento per lo sport con un importante progettualità di restyling e riqualificazione anche sul fronte dell’efficientamento energetico. E così sarà anche per la palestra Morello e Solimani". A parere del sindaco, si procederà al miglioramento sismico, efficientamento energetico e restyling della palestra Morello per un investimento di 1.350.000 euro e della palestra Solimani per un investimento di 860.000 euro. Si tratta di importanti impianti sportivi e scolastici che al termine dei relativi interventi restituiranno alla cittadinanza dei luoghi riqualificati e confortevoli di cui c’era bisogno. Questi due interventi vengono finanziati grazie a scorrimento graduatoria Pnrr unitamente a una compartecipazione con il bilancio comunale. A questi si aggiungono 680.000 euro sempre per il 2025 per la riqualificazione delle strade e 110.000 euro per avviare il primo stralcio della sostituzione delle pensiline delle fermate degli autobus con nuovi arredi più coordinati e funzionali.

"A breve – aggiunge Falzone – darò aggiornamenti anche sull’importante piano asfalti che stiamo licenziando per quest’anno. E tornando alla riqualificazione del palazzetto Migliori, ringrazio l’ufficio tecnico, il progettista e la ditta esecutrice dei lavori per l’impegno e la serietà nel rispettare il cronoprogramma e la qualità dei lavori".

p. l. t.