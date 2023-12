Il palcoscenico alza la voce: Emilia Romagna Teatro incassa ben sette Premi Ubu

Sette e magnifici. Tanti sono i riconoscimenti che Emilia Romagna Teatro ha conquistato ieri sera all’Arena del Sole nella cerimonia di assegnazione dei Premi Ubu. Un ottimo risultato per il nostro Teatro nazionale in questa kermesse diventata nel tempo una sorta di Oscar della scena italiana: 16 le categorie (miglior spettacolo, miglior interprete, miglior regia...) che una settantina, fra critici e studiosi, hanno votato nei mesi scorsi. Prima citazione d’obbligo va a una realtà tutta bolognese come Kepler 452 che con lo spettacolo ‘Il Capitale. Un libro che non abbiamo mai letto’ si è aggiudicato il premio ‘progetti speciali’: lo spettacolo, prodotto da Ert, tornerà all’Arena dal 23 gennaio al 4 febbraio. La parte del leone in questa edizione l’ha fatta il collettivo ‘lacasad’argilla’: migliore regia è stata riconosciuta infatti quella di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni per ‘Il Ministero della solitudine’ visto a metà novembre sul palcoscenico di via Indipendenza dopo il debutto un anno fa al festival ‘Vie’. Il premio è ex aequo con un’altra regia della coppia, ‘Anatomia di un suicidio’. Miglior attore è risultato Francesco Villano che del ‘Ministero’ è interprete. La più bella creazione di danza è invece ‘Gli anni’ (produzione Ert) di un artista ormai bolognese come Marco D’Agostin. Per lo stesso lavoro la palma della miglior performer è andato a Marta Ciappina. Una coproduzione del nostro Teatro Nazionale si è aggiudicato poi il riconoscimento per il migliore spettacolo straniero: si tratta di ‘Caridad’ (visto all’Arena in aprile) della controversa artista spagnola Angélica Liddell. Miglior progetto sonoro è quello di GUP Alcaro per ‘Lazarus’, l’opera rock di David Bowie che ha visto l’interpretazione di Manuel Agnelli e la regia di Valter Malosti. Ert a parte, vanno citati i premi a Danio Manfredini (alla carriera), Margherita Palli (sua la straordinaria scenografia del ‘Romeo e Giulietta’ di Martone) e Saverio La Ruina (miglior testo è ‘Via del Popolo’). Il ‘premio Franco Quadri’ (la cerimonia di consegna avverrà l’anno prossimo) va a un maestro del teatro come Eugenio Barba che con Bologna ha sempre avuto un legame profondo e che qui ha ricevuto nel ‘98 una laurea ad honorem. La serata, presentata da Graziano Graziani con Gioia Salvatori e gli interventi musicali di Mirco Mariani, è stata condotta su Radiotre da Laura Mariani.

c. cum.