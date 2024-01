Il palcoscenico trasforma padri, figli e madri

Cosa fare con la retorica populista che avanza? In via Emilia Ponente 485, lì al parco dei Pini, c’è una prima barriera. Perché lì c’è Teatri di Vita tutto rinnovato ed eco-sostenibile, che trasforma certi messaggi con la bacchetta magica dell’ironia educata ma un po’ tritacarne. E quindi ’Dio, patria e famiglia’, slogan di inquieta memoria che sentiamo echeggiare sempre più spesso nell’aria italiana, qui diviene ’D’io, teatro e famiglia’ e dà il nome alla nuova stagione del Teatro diretto da Stefano Casi, che con 11 spettacoli – tra gennaio e marzo – vuole parlare di relazioni tra madri, padri e figli, che si allargano all’intera società, intrecciando dramma e leggerezza, spettacolo, cinema e festa. Con un focus dedicato ai quattro vincitori e segnalati nell’ultima edizione del Premio Scenario.

"Riprendiamo lo slogan delle destre estreme – commenta Casi – per trasformarlo in una serie di spettacoli in cui singoli e famiglia si rispecchiano nel gioco del teatro".

A cominciare dallo spettacolo che apre questa sera il lungo cartellone (solo 60 euro l’abbonamento o in caso 15 euro a titolo, 13 ridotto, e 9 euro per i giovani under 30), ovvero ’Le amarezze’, regia di Andrea Adriatico, che per la prima volta porta in scena il testo giovanile di Bernard-Marie Koltès con protagonista una grande e litigiosa famiglia. "Presentata lo scorso novembre in anteprima – dice Casi – ha ottenuto una reazione sconvolgente, del resto è il massimo della sorpresa". E nella prima settimana avrà anche degli orari particolari: da mercoledì a venerdì alle 17, sabato e domenica alle 11 del mattino.

Nel corso della stagione incontreremo, poi, altre famiglie. Ecco padri e figli nel futuro distopico della clonazione in ’A number’ di Caryl Churchill, proposto dal Teatro Libero di Palermo con la regia di Luca Mazzone (26-27 gennaio). Ecco figli in cerca di padri e della loro memoria in ’Arturo’ di Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, che coinvolgono attivamente il pubblico nei loro ricordi (22-24 marzo). Ancora, figli in cerca di risposte di fronte ai misteri di una vita familiare vista come una fiaba in ’La costanza della mia vita’ del giovanissimo Pietro Giannini (15-16 febbraio, segnalazione Premio Scenario). Ecco madri in cerca o in fuga da figli nell’intenso concerto-spettacolo ’Tre voci’ di Tilia Auser, che riprende il radiodramma di Sylvia Plath dedicato a tre donne incinte (17-18 febbraio, segnalazione Premio Scenario). E poi c’è una madre morta attorniata da figli deboli e incerti nel grottesco ’La fabbrica degli stronzi’ che vede la collaborazione tra due formazioni come Kronoteatro e Maniaci d’Amore (8-10 marzo). Anche il carnevale qui a Teatri di Vita trova un suo momento cult: ’Grande Ballo in Maschera’ del 13 febbraio, con attori e attrici, e un invito agli spettatori e alle spettatrici a mascherarsi secondo il trinomio ’D’io, teatro e famiglia’.