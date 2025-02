Il Palio del Torrione cerca volontari

Un appello sui social per cercare volontari in cucina. Così il Palio del Torrione di Bubano, evento di rievocazione storica dell’ingresso in paese di Caterina Sforza organizzato ogni anno nella terza settimana di giugno, è già al lavoro per rinforzare i ranghi in proiezione dell’edizione 2025. Una manifestazione nata nel 1997, dalla collaborazione tra la Pro Loco di Mordano, la società sportiva U.S. Placci e la compagnia teatrale ‘La Quasi Stabile’ con il patrocinio del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari, che vive dell’entusiasmo e della grande partecipazione di volontari. Una peculiarità rimarcata anche dall’appellativo con il quale è conosciuto l’appuntamento: ‘Festinsieme’. E proprio dal lavoro di gruppo l’evento trae la sua forza trainante.

La rievocazione prende spunto da due elementi della storia del paese. Da un lato, l’antica leggenda della presenza di un drago nella zona e dall’altro il documentato accesso di Caterina Sforza nel cuore dell’abitato nel 1400. Da qui, il fascino di un avvenimento caratterizzato dal meraviglioso corteo storico e dalle sfide tra i quattro rioni: "Il Palio ha bisogno di te – è il post pubblicato sui social dall’organizzazione in queste ore –. L’evento si alimenta dell’impegno e della partecipazione di tutta la comunità di Bubano. Per rendere questa festa sempre più completa e divertente, serve una bella squadra di volontari".

Quindi, si entra nel dettaglio della chiamata a uomini e donne di buona volontà: "Occorre aiuto in cucina – scrivono –. Il Palio si terrà dal 12 al 15 giugno. Non è necessaria una disponibilità per tutte le sere, ma anche solo per una giornata. Un paese vivo e un Palio ben riuscito sono fatti di tante mani che si uniscono". Poi, il contatto (339.4791080 tramite messaggio whatsapp) per supportare lo staff davanti a quei fornelli che danno sapore e gusto a deliziosi manicaretti. La ricerca non è passata inosservata e, a colpi di condivisione, sta girando forte in rete, al punto da diventare quasi virale.

L’appello assomiglia a quello che rinnovano di anno in anno anche altre associazioni del circondario: "Servirebbe un po’ di ricambio generazionale – ha detto qualche sera fa Mario Giovannini al timone del Comitato Sagra Pié Fritta di Fontanelice a margine della presentazione del volume celebrativo della festa –. Queste tradizioni traggono linfa dallo spirito del volontariato e i giovani sono la più cristallina garanzia per un roseo futuro".

Mattia Grandi