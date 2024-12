Il parcheggiatore abusivo seriale ci ricasca. Denunciato dai militari dell’Arma in Fiera

Il parcheggiatore abusivo seriale della Fiera c’è cascato ancora. Il sessantenne palermitano, che da anni colleziona denunce su denunce, è stato di nuovo ‘beccato’ al lavoro dai carabinieri della stazione Navile, questa volta in occasione della prova scritta dell’esame di abilitazione da avvocato. A chiamare i militari dell’Arma, l’altro giorno, è stato il responsabile della direzione Ente Bologna Fiera: mentre centinaia di persone raggiungevano il quartiere per partecipare alla prova, il sessantenne, già destinatario di un foglio di via con divieto di tornare a Bologna per 3 anni, ha pensato bene di approfittare della giornata e si è improvvisato parcheggiatore fingendosi autorizzato dall’Ente Fiera. Inducendo, così, gli automobilisti, dietro rilascio di una ricevuta di pagamento fasulla, a consegnargli 5 euro per parcheggiare l’auto, per tutta la giornata, in via della Fiera, precisamente nell’area del parcheggio ‘ex camera di commercio’. Perquisito, il sessantenne aveva con sé 31 biglietti riportanti la dicitura ‘parcheggio posteggio auto’, identici a quelli posti sui cruscotti delle auto in sosta, e 25 euro, provento dell’illecita attività. I carabinieri lo hanno quindi denunciato ancora, per per truffa e inosservanza del foglio di via. L’Arma raccomanda gli automobilisti di rivolgersi solo al personale autorizzato alla gestione dei parcheggi e di contattare immediatamente il Nue 112 al verificarsi di simili episodi.