Il parcheggio Staveco. Si vede solo lo ‘scheletro’. Ma il Comune assicura:: "Aprirà entro settembre"

Il parcheggio Staveco sarà pronto entro la fine di settembre. Parola di Palazzo d’Accursio, che conferma così le tempistiche già annunciate lo scorso anno e poi confermate durante la chiusura dell’area di sosta alle porte del centro qualche mese fa. Eppure, affacciandosi dai cancelli di viale Panzacchi per sbirciare all’interno, il cantiere sembra tutt’altro che finito.

Si vede già l’enorme struttura multipiano che costituisce lo scheletro del nuovo maxi parcheggio, con i posti auto pronti a passare da 180 a 305. Si vedono spuntare gli alberi che doneranno un tocco di verde alla struttura ai piedi dei Colli e si vedono gli operai al lavoro, con ruspe e scavatrici, senza un attimo di sosta. Immaginare di vedere tutto finito in poco più di tre settimane sembra difficile, tuttavia dall’amministrazione non si scompongono e la data ufficiale di apertura verrà annunciata a brevissimo. Forse già oggi o domani.

Una boccata d’ossigeno per gli automobilisti bolognesi che, tra un cantiere e l’altro, negli ultimi due anni hanno fatto ancora più fatica rispetto al passato (quando la missione era già proibitiva) nel trovare un parcheggio per la propria macchina. I lavori del tram hanno spazzato via diversi stalli – che continuano a calare i centro rispetto a qualche anno fa – e altre ‘strisce blu’ sono state trasformate in parcheggi a rapida rotazione: utili per i clienti dei negozi, meno per residenti e cittadini che tentano di tornare a casa dal lavoro. E così, fatta eccezione per il parcheggio in piazza VIII Agosto e qualche altra oasi nel deserto qua e là, la riapertura in viale Panzacchi rappresenterebbe un punto di svolta per snellire la viabilità dentro le mura. In particolare, la questione parcheggio.

L’ex Staveco (acronimo di ‘Stabilimento veicoli da combattimento’, per i bolognesi che non lo sapessero) è chiuso ormai da fine aprile, quando è cominciata la posa della struttura in carpenteria metallica. L’opera prevede una struttura sopraelevata in carpenteria metallica, con sistemi modulari e una tecnologia che permette la reversibilità, prefabbricati e assemblati direttamente sull’area con fissaggio meccanico, senza opere di fondazione.

I lavori sono partiti a novembre del 2024 procedendo per lotti fino a febbraio, con chiusure soltanto parziali, per gli interventi di riasfaltatura e di realizzazione della segnaletica. In questi mesi il parcheggio è rimasto aperto, garantendo sempre almeno il 50% della capienza, prima della chiusura in primavera. Sul piatto per l’intero intervento ci sono quasi tre milioni di euro (2,8 per l’esattezza). "Il nuovo sistema di controllo degli accessi dai viali prevede, peraltro, l’arretramento delle sbarre di ingresso e quindi, grazie alla maggiore capacità del parcheggio, potrà contribuire a ridurre le code in ingresso a Staveco e la congestione nel tratto dei viali tra Porta San Mamolo e via Castiglione", si legge nella presentazione di Palazzo d’Accursio.

"Un intervento molto atteso" dai bolognesi, l’aveva definito l’allora assessora alla Mobilità Valentina Orioli, prima di rassegnare le proprie dimissioni al sindaco Matteo Lepore e passare il testimone al nuovo titolare, Michele Campaniello. Tutto questo, mentre i cittadini attendono ancora sviluppi sul futuro del Polo giudiziario, che dovrebbe sorgere letteralmente ‘appoggiato’ al nuovo parcheggio Staveco. Un ‘Parco della giustizia’ da nove ettari con portici, alberi, tribunali, ristoranti, la sede dell’Ordine degli avvocati, il mantenimento dei vecchi fabbricati all’interno dell’area (come la grande piastra centrale). Un progetto rivoluzionario, che però stenta a vedere la luce e sembra ormai fluttua nel limbo da anni. A fine 2023 la presentazione del progetto affidato a Ipostudio Architetti, che ha vinto il concorso del Demanio per riqualificare l’ex caserma. Poi non se n’è saputo più molto...