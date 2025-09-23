Il parco del Faianello si rinnova. Operazione da 200mila euro

Il Parco del Faianello a Casalecchio si rifà il look. Nuovo assetto anche per l’anfiteatro al centro di questo polmone verde che, nel quartiere San Biagio, è incastonato tra le case attorno all’ex Bourgeoise (ora Istituto Alberghiero Veronelli), i capannoni artigianali e commerciali di via Cimarosa e l’Autostrada del Sole. "I progetti sono a un buon punto e, appena licenziati, si potrà dare inizio ai lavori che termineranno nella primavera 2026: Spesa prevista: 200mila euro", ha annunciato Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, dall’arena dell’anfiteatro a un centinaio di residenti della zona, accorso per conoscere il progetto. A supportarlo c’erano Barbara Negroni, assessora alla Transizione ecologica, e i dirigenti Francesco Cellini (Lavori pubblici), Andrea Passerini (Verde pubblico) e Pierre Passarella (Edilizia).

"Gli stessi gradoni dell’anfiteatro – ha sottolineato l’assessora Negroni – oggi molto deteriorati, saranno rimodulati con una soluzione che prevede una parte verde e una seduta con copertine in calcestruzzo. L’arena sarà divisa in tre parti che accoglieranno un campo da basket a due, un palco per gli spettacoli e un campetto di calcio. In un’area del parco vicina all’autostrada sorgerà un campo di sgambamento cani abbastanza lungo". Soddisfatto Bruno Cevenini (Lista civica) che in passato aveva più volte denunciato lo stato di abbandono del parco. "Finalmente – afferma – con questo progetto il parco sarà dotato di tutti i sottoservizi (luce e acqua, in particolare) necessari ad una fruizione migliore da parte dei frequentatori".

Nicodemo Mele