Il Parco della Chiusa si rifà il look. In arrivo sei milioni dal governo

Rigenerazione urbana dell’itinerario ciclabile tra Casalecchio e Sasso Marconi e la riqualificazione dei giardini storici dell’area verde. Questi i motivi per cui il Comune di Casalecchio ha ottenuto due consistenti finanziamenti Pnrr dedicati al parco della Chiusa. La fetta di torta più grossa arriva dal ministero dell’Interno e ammonta a 5,5 milioni di euro, tra risorse nazionali (2 milioni di euro), Pnrr (3 milioni di euro) e Fondo opere indifferibili (500mila euro). Grazie a questi fondi verranno ristrutturati gli immobili comunali di villa Ada, oltre alla quasi ultimata riqualificazione dei percorsi ciclopedonali naturalistici e il già realizzato ampliamento del ponte pedonale sul fiume Reno, verso via Allende. Come detto, l’altra linea di finanziamento riguarda i giardini storici e la valorizzazione dei parchi. Il contributo del ministero della Cultura è di quasi 350mila euro e molti interventi sono già stati realizzati. Si va dal miglioramento paesaggistico del parco, attraverso numerosi interventi di messa a dimora di nuove alberature e piante, a interventi di tutela delle aree monumentali presenti e ripristino di habitat esistenti. Sono già stati effettuati anche altri rifacimenti, ‘piccoli’ ma utili. Ad esempio una nuova visibilità ai bunker dietro a Villa Talon utilizzati durante la seconda guerra mondiale e il ripristino dell’impianto acqua di sicurezza posto tra le Montagnole. Mentre da Montagnola di sopra alla Cà Bianca è stata ripristinata la percorribilità dei sentieri. Invece, per la gestione circolare dei rifiuti urbani è stato creato un impianto di compostaggio. E ancora: sono state acquistate due carrozzine monoruota per disabili, installate nuove panchine e rastrelliere ed è stato creato un percorso sensoriale all’interno del parco e dei percorsi di visita per favorire la fruizione della Chiusa. Sistemate anche le frane lungo via Panoramica.

Tutte queste opere rientrano nell’investimento del ministero della Cultura su fondi Pnrr da 12,8 milioni di euro per la riqualificazione di nove parchi e giardini storici dell’Emilia-Romagna. A Bologna sono arrivati dal ministero 2,34 milioni di euro per due specifici parchi: il primo, come detto, è il parco della Chiusa; l’altro è il Giardino all’italiana di Villa Spada. Lo rende noto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. A questi finanziamenti si aggiungono poi quelli dedicati alla formazione dei giardinieri, che ammontano a 601mila euro. In totale, dunque, il ministero ha messo a disposizione dei parchi più di 13,4 milioni di euro.

Giovanni Di Caprio