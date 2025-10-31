Il parco eolico che rompe le amicizie. Legambiente contro Regione: va fatto

Ambientalisti contro ambientalisti, regioni sorelle in guerra tra loro, ma anche incoffessabili alleanze trasversali, dove la vicinanza politica non conta più nulla perché la linea non la danno i partiti ma i territori. L’impianto eolico di Badia Tedalda, che dovrebbe sorgere in un angolo di paradiso compreso tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, sta (di nuovo) accendendo gli animi. L’ultima entrata a gamba tesa è di Legambiente, che ieri ha ha attaccato il governatore de Pascale e l’assessora Priolo.

L’antefatto. Tre giorni fa Priolo, sposando durante il question time le preoccupazioni di Fratelli d’Italia, ha ribadito la fiera opposizione della Regione alla realizzazione dell’impianto Badia del Vento e ha aggiunto che se il ministero della Cultura non interverrà "appoggeremo il comune di Casteldelci, in provicinia di Rimini, qualora dovesse fare ricorso al Tar". In pratica, la regione Emilia-Romagna confida nel governo di destra per fermare l’infrastruttura già approvata dalla regione Toscana, guidata dal Pd e a cui è legata da un patto istituzionale di collaborazione. E se il governo non dovesse intervenire, allora toccherà alla magistratura.

Una posizione che a Legambiente non piace. "Forte preoccupazione e disappunto", recita una nota. Le parole di Priolo "mettono in luce una contraddizione profonda all’interno della strategia regionale per la transizione ecologica, dato che solo poche settimane fa, durante Expo di Osaka, il presidente de Pascale ha ribadito l’impegno a rendere l’Emilia-Romagna un hub delle energie rinnovabili, attraverso una pluralità di fonti - geotermia, eolico, fotovoltaico e agrivoltaico - in linea con gli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima, che mira a raggiungere il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035 e la decarbonizzazione completa entro il 2050". Ecco perché la posizione sull’impianto di Badia del Vento appare, secondo Legambiente, "decisamente incoerente con queste dichiarazioni: non si può sostenere la transizione energetica a parole e poi opporsi alla realizzazione di sette pale eoliche collocate al di fuori dei confini regionali".

Dunque, ambientalisti favorevoli ai mulini a vento del governatore toscano Giani? Per la verità non tutti. Italianostra e Wwf, ad esempio, sono decisamente contrarie all’infrastruttura, sia per questioni legate alla salvaguardia dell’ecosistema e della fauna selvatica, sia per ragioni paesaggistiche. Il parco eolico, infatti, dovrebbe sorgere, sì, al di là del confine, ma la splendida Valmarecchia è a due passi e le associazioni e i comuni romagnoli non ne vogliono sapere di deturpanti ecomostri.

Legambiente replica anche a queste obiezioni: "Il progetto di Badia Tedalda è un capro espiatorio sacrificato in virtù di un presunto conflitto, quello tra il diritto alla bellezza e il diritto alla sopravvivenza climatica. Ma è una falsa contesa, dato che i paesaggi stanno già cambiando a causa del clima mutevole, che fa franare le montagne e stravolge le caratteristiche dei paesaggi rurali, mentre i parchi eolici ben progettati possono inserirsi nei contesti montani senza deturparli".

La situazione è di stallo. Il via libera definitivo della Toscana risale a luglio, il veto dell’Emilia-Romagna ad agosto. Ora tocca a Roma. Tra i comuni romagnoli e gli avversari delle pale eoliche circola un certo ottimismo.

Marco Principini